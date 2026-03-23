Izbori u Sloveniji: Stranka Roberta Goloba vodi za 0,67 odsto

Nakon održanih parlamentarnih izbora u Sloveniji minimalnu prednost ima stranka Sloboda Roberta Goloba koja će u slovenačkom parlamentu imati 29 poslanika, dok će SDS Janeza Janše imati 28.

Po prebrojanih 99,85 % glasova na parlamentarnim izborima vodi Sloboda (28,62 %) ispred SDS-a (27,95 %), slijede NSi, SLS i Fokus (9,29 %), SD (6,70 %), Demokrati (6,70 %), Levica (5,58 %) te Resni.ca (5,53 %).

Pokret Sloboda (Gibanje Svoboda) Roberta Goloba dobiće 29 poslanika, SDS Janeza Janše 28, NSi, SLS i Fokus devet, SD šest, Demokrati šest, Resni.ca pet, te Levica i Vesna po pet poslaničkih mandata.

Izlaznost je trenutno 69,32 odsto, što je neznatno niže nego prije četiri godine.

Predsjednica države Nataša Pirc Musar na društvenoj mreži Iks (X) čestitala je Pokretu Sloboda (Gibanje Svoboda), relativnom pobjedniku izbora, i njegovom predsjedniku Robertu Golobu. „Čestitam i svim ostalim strankama koje su se plasirale u parlament. Pozivam ih da što prije sjednu za pregovarački sto. Ja ću predstavnicima stranaka uvijek biti na raspolaganju za razgovor“, najavila je.

Hoće li odlučiti glasovi poštom?

Relativnog pobjednika izbora za Državni zbor mogli bi odlučiti glasovi poštom iz inostranstva. Razlika između dvije vodeće stranke, Pokreta Sloboda i SDS-a, manja je od 8.000 glasova. Prije četiri godine, kada je izlaznost bila na sličnom nivou, iz inostranstva je stiglo 14.593 glasačkih listića.

U ponedjeljak će biti prebrojani glasovi poštom iz zemlje, a u ponedjeljak, 30. marta, i glasovi poštom iz inostranstva. Državna izborna komisija, s obzirom na to da je tri dana nakon dana izbora moguć prigovor birača ili stranke, nakon toga će, prema najavama, usvojiti konačan izvještaj o rezultatima izbora negdje između 31. marta i 7. aprila.

1.185 kandidata na 17 lista

Birači su birali između 1.185 kandidata za 90 poslaničkih mjesta. Za mandat se takmičilo 17 lista, od čega 15 u svih osam izbornih jedinica. Prema aktuelnim podacima Državne izborne komisije (Državna volilna komisija – DVK), trenutno ima 1.695.196 birača.