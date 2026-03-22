Haos u autobusu: Djevojka udarila vozača u glavu zbog mjesta

Policija u Slavonskom Brodu uručila je prekršajni nalog ženi (25) koja je, zbog nesuglasica oko sjedećih mjesta u autobusu vikala i galamila na vozača (58), a potom ga udarila po glavi, saopšteno je iz Policijske uprave brodsko-posavske.

Kako se dodaje u saopštenju, policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje su u petak (20. marta) oko 20.15 sati zaprimili dojavu o narušavanju javnog reda i mira na autobuskoj stanici u Slavonskom Brodu.

– Utvrđeno je da je 25-godišnjakinja, zbog nesuglasica oko sjedećih mjesta u autobusu, narušavala javni red i mir vikom i galamom na 58-godišnjeg vozača, a potom ga i fizički napala (zadala mu udarac po glavi) – pojašnjava se u saopštenju.

Kako se dodaje, vozač nije zadobio vidljive povrede te je odbio ponuđenu ljekarsku pomoć.

– Policijski službenici su 25-godišnjakinji uručili prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira – zaključeno je u saopštenju Policijske uprave brodsko-posavske.