Ova 3 znaka doživjeće izdaju u posljednjoj nedjelji marta

Kraj marta donosi snažne emotivne turbulencije koje neće svi podnijeti lako. Posljednji dani ovog mjeseca nose razotkrivanje istine, suočavanje sa realnošću i bolna saznanja koja mijenjaju odnos iz korijena.

Astrološki uticaji u ovom periodu pojačavaju sumnje, nesigurnost i neizgovorene probleme, pa ono što je dugo bilo „ispod površine“ sada izlazi na vidjelo. Za tri znaka posebno, ovo može značiti suočavanje sa razočaranjem ili čak izdaju.

Blizanci

Za Blizance, posljednja nedjelja marta donosi preispitivanje odnosa u kojem se već neko vrijeme osjeća nestabilnost. Komunikacija, koja im je inače jača strana, sada može postati izvor problema.

Postoji mogućnost da saznaju nešto što će ih iznenaditi – poruku, priznanje ili ponašanje partnera koje mijenja njihovu sliku o vezi. Ovo je trenutak kada će morati da odluče da li žele da nastave dalje ili da stave tačku.

Vaga

Vage, koje teže harmoniji i balansu, biće suočene sa situacijom koja ih izbacuje iz ravnoteže. Moguće je da partner pokaže drugo lice ili da se otkrije nešto što je dugo bilo skriveno.

Najveći izazov za Vage biće donošenje odluke – da li da oproste i pokušaju da poprave odnos ili da konačno stave sebe na prvo mjesto. Emocije će biti jake, ali i istina jasnija nego ikad.

Ribe

Ribe su poznate po svojoj intuiciji, ali ovog puta bi mogle ignorisati unutrašnji glas sve do trenutka kada postane kasno. Posljednja nedjelja marta donosi razotkrivanje nečega što će ih duboko pogoditi.To može biti izdaja povjerenja, neiskrenost ili skrivena istina koja izlazi na površinu. Ipak, iako bolan, ovaj trenutak može biti i oslobađajući – prilika da se oslobode odnosa koji im više ne donosi sigurnost.

Istina koja mijenja sve

Za ova tri znaka, kraj marta neće biti lak, ali će biti važan. Izdaja, ako se dogodi, neće biti samo kraj jednog odnosa – već početak novog poglavlja u kojem će jasnije znati šta žele i šta zaslužuju.

Ponekad je upravo razočaranje ono što nas pokrene da napravimo promjenu koju smo dugo odlagali.

(Ona.rs)