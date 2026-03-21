Srbi čitaju i sramota ih! Kazahstanka se udala za Srbina, dijete joj vrijeđali na najstrašniji način

"Udala sam se za Srbina, a mojim kazahstanskim genima ovdje očigledno nije mjesto", rečenica je kojom je mlada majka Rina Šalipur uzdrmala društvene mreže, nakon što se suočila sa nizom diskriminatornih komentara na račun svoje porodice.

Društvene mreže u Srbiji ponovo su postale poprište sukoba između empatije i netrpeljivosti.

Povod za posljednju lavinu reakcija bila je objava Rine Šalipur, Kazahstanke koja živi u Srbiji, udata je za Srbina i sa njim ima dijete.

Ono što je trebalo da bude jednostavan prikaz porodične sreće, pretvorilo se u svjedočanstvo o ksenofobiji, piše Telegraf.

Kako je sve počelo?

Sve je počelo kada je Rina podijelila uvredljiv komentar jednog korisnika koji je njenu porodicu uporedio sa "miješanjem psećih rasa", dodajući da zbog takvih brakova "polako, ali sigurno nestajemo".

- Užas, ne valja ni rasa pasa kad se pomiješa, a ne ljudska. Nestajemo polako, ali sigurno - glasio je komentar.

Vidno pogođena, ali dostojanstvena, Rina je uz fotografiju svog supruga i djeteta napisala.

- U komentarima su mi pisali: 'Kako užasno što Srbi gube svoje gene'. Ali najvažnije u životu je ne izgubiti dobrotu i ljudskost - napisala je.

Komentari nisu samo na društvenim mrežama

Rina objašnjava da negativni komentari nisu rezervisani samo za virtuelni svijet. Prema njenim riječima, često osjeća poglede na ulici i znatiželju koja nije uvijek dobronamjerna. Upravo to ju je motivisalo da otvori svoj blog i javno dijeli detalje života u Srbiji.

- Zanima ih odakle sam i ko sam, zato sam otvorila ovaj blog da dijelim svoj život u Srbiji. Biće mi neizmjerno drago ako se pretplatite, biću sigurna da sve što radim nije uzalud - poručila je ona svojim pratiocima.

Iako je njena objava počela slomljenim srcem zbog uvreda, završila se porukom ljubavi prema zemlji u kojoj je osnovala dom. Rina je naglasila da, uprkos pojedincima, i dalje vjeruje u srpsko gostoprimstvo.

- Volim Srbiju i nadam se da će i ljudi ovde voljeti moju porodicu sa pomiješanim genima - zaključila je Rina, izazvavši stotine komentara podrške ljudi koji su osudili svaki vid rasizma i stali u odbranu njene porodice.