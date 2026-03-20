Šta povezuje Panamski kanal i zapušteno selo u BiH?

Priča o brodu koji je prvi prošao Panamskim kanalom i selu u Hercegovini koje danas gotovo da ne postoji povezuje jedno ime – Kosmaj.

Dok je brod završio na rezalištu nakon decenija plovidbe, selo kod Širokog Brijega polako nestaje, sa svega nekoliko stanovnika.

Negd‌je u junu 1972. godine, u splitskom brodogradilištu „Sveti Kajo“, radnici su počeli da rezačima rastavljaju stari britanski parobrod.

Nosio je ime Kosmaj.

Za sobom je imao 42 godine plovidbe, tri zastave i tri imena – a kraj mu je bio tih, na rezalištu.

Brod koji je ušao u istoriju

U svojoj dugoj karijeri ovaj teretni brod upisao je i jedan značajan rekord – bio je prvi britanski brod koji je prošao kroz Panamski kanal.

Od velikih svjetskih ruta i istorijskih uspjeha, došao je do zaborava i nestanka.

Selo istog imena – ista sudbina

U Hercegovini postoji selo Kosmaj, udaljeno dvadesetak kilometara od Širokog Brijega.

I njemu, čini se, prijeti slična sudbina.

Selo pripada župi Rasno u gradu Široki Brijeg i danas u njemu živi svega sedam stanovnika, raspoređenih u tri kuće.

Od 83 kuće do tri domaćinstva

Prema podacima iz prošlosti, u Kosmaju su nekada bile 83 kuće i brojne porodice.

Danas su aktivne samo tri, a u njima uglavnom žive stariji ljudi.

Ipak, selo nije potpuno zamrlo

Iako je gotovo napušteno, Kosmaj i dalje povremeno oživi.

Mnogi dolaze da obrađuju bašte, sijeku drva ili obnavljaju stare kuće.

Posebno je živahno u vrijeme branja kuka, kada selo postaje mala turistička destinacija i nakratko ponovo dobije život.

Mjesto okupljanja i prirode

U selu se nalazi i lovačka kuća sekcije Rasno–Dužice, koja predstavlja važno mjesto okupljanja lovaca, ali i svih ljubitelja prirode iz ovog kraja, prenosi Jabuka tv.

