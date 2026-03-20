Logo
Large banner

Šta povezuje Panamski kanal i zapušteno selo u BiH?

20.03.2026

15:32

Komentari:

0
Foto: Printscreen/Youtube

Priča o brodu koji je prvi prošao Panamskim kanalom i selu u Hercegovini koje danas gotovo da ne postoji povezuje jedno ime – Kosmaj.

Dok je brod završio na rezalištu nakon decenija plovidbe, selo kod Širokog Brijega polako nestaje, sa svega nekoliko stanovnika.

Negd‌je u junu 1972. godine, u splitskom brodogradilištu „Sveti Kajo“, radnici su počeli da rezačima rastavljaju stari britanski parobrod.

Nosio je ime Kosmaj.

Za sobom je imao 42 godine plovidbe, tri zastave i tri imena – a kraj mu je bio tih, na rezalištu.

Brod koji je ušao u istoriju

U svojoj dugoj karijeri ovaj teretni brod upisao je i jedan značajan rekord – bio je prvi britanski brod koji je prošao kroz Panamski kanal.

Od velikih svjetskih ruta i istorijskih uspjeha, došao je do zaborava i nestanka.

Selo istog imena – ista sudbina

U Hercegovini postoji selo Kosmaj, udaljeno dvadesetak kilometara od Širokog Brijega.

I njemu, čini se, prijeti slična sudbina.

Selo pripada župi Rasno u gradu Široki Brijeg i danas u njemu živi svega sedam stanovnika, raspoređenih u tri kuće.

Od 83 kuće do tri domaćinstva

Prema podacima iz prošlosti, u Kosmaju su nekada bile 83 kuće i brojne porodice.

Danas su aktivne samo tri, a u njima uglavnom žive stariji ljudi.

Ipak, selo nije potpuno zamrlo

Iako je gotovo napušteno, Kosmaj i dalje povremeno oživi.

Mnogi dolaze da obrađuju bašte, sijeku drva ili obnavljaju stare kuće.

Posebno je živahno u vrijeme branja kuka, kada selo postaje mala turistička destinacija i nakratko ponovo dobije život.

Mjesto okupljanja i prirode

U selu se nalazi i lovačka kuća sekcije Rasno–Dužice, koja predstavlja važno mjesto okupljanja lovaca, ali i svih ljubitelja prirode iz ovog kraja, prenosi Jabuka tv.

U videu pogledajte kako danas izgleda ovo selo.

Podijeli:

Tagovi :

Panamski kanal

selo Kosmaj

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трагедија: Тијело жене пронађено у вентилационом отвору

Srbija

Tragedija: Tijelo žene pronađeno u ventilacionom otvoru

3 h

0
Репутација ратника: Шта је Чак Норис радио у Кореји?

Scena

Reputacija ratnika: Šta je Čak Noris radio u Koreji?

3 h

0
Гислејн Максвел

Svijet

Gislejn Maksvel se opet nudi da progovori: Uslov i dalje isti

3 h

0
Миле Китић и Чак Норис

Vicevi

Vic dana: Čak Noris i Mile Kitić

3 h

0

Više iz rubrike

Да ли уопште требамо помјерати сат: Појавила се нова мапа зона

Zanimljivosti

Da li uopšte trebamo pomjerati sat: Pojavila se nova mapa zona

5 h

0
Спавање дјевојка сан кревет

Zanimljivosti

Probudili su je "demonski zvuci" usred noći: Kada je pogledala prema vratima - šok

5 h

0
Ходање

Zanimljivosti

Otkriveno šta znači kad mlatite rukama dok hodate

7 h

0
Мајк Блек

Zanimljivosti

Milioner postao beskućnik: Želio pokazati kako zaraditi milion za samo godinu dana

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

26

"EU nema plan B"

18

10

Cijene na pumpama u Srpskoj iz dana u dan rastu, dizel prelazi 3.30 KM

18

09

Crna Gora zabranila blokade prevoznika

18

07

Užas u Čajniču: Brat pretukao sestru, sjeo na nju i šamarao je, majka pokušala da je spasi

18

04

Influenseri preboljeli Dubai, ovo je nova top destinacija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner