Gislejn Maksvel se opet nudi da progovori: Uslov i dalje isti

Maksvel se video-linkom ranije uključila u rad Nadzornog odbora Predstavničkog doma, ali je odbila da govori o svojim saznanjima tako što se pozvala na Peti amandman američkog ustava.

Advokat Dejvid Markus, koji zastupa Gilejn Maksvel, potvrdio je da ona nastavlja da traži pomilovanje od predsjednika SAD Donalda Trampa nakon što su objavljeni dosijei o američkom finansijeru i osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu, a koja je na izdržavanju kazne od 20 godina zatvora.

Maksvel je inače bila Epstinova partnerka.

Markus je izjavio ovo na konferenciji Američke advokatske komore.

On se založio za pomilovanje svoje klijentkinje, uključujući i onaj slučaj kada se ona pozvala na svoja prava iz Petog amandmana i odbila da odgovara na pitanja pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma.

Istakao je da je ona i sada spremna da govori, ukoliko je predsjednik Tramp pomiluje.

Vrhovni sud je odbio da razmotri njenu žalbu na presudu, prenio je "Politiko".

Epstin je uhapšen 2019. godine nakon što su dokumenti iz te tužbe otpečaćeni, a nedugo potom je pronađen mrtav u zatvoru.

Maksvel je 2021. godine proglašena krivom zbog uloge u seksualnom zlostavljanju maloljetnica koje je sprovodio Epstin i osuđena je na 20 godina zatvora.

(rt balkan)