Epstinov saradnik: Da sam znao, odmah bih prekinuo saradnju

Ričard Kan računovođa koji je više od decenije blisko sarađivao sa Džefrijem Epštajnom i izvršilac je njegove zaostavštine, rekao je članovima Kongresa u srijedu da „do Epštajnove smrti nije bio svjestan prirode ili obima zlostavljanja tolikog broja žena“.

Kan, koji je u Epštajnovim posljednjim godinama bio jedan od njegovih najbližih saradnika zaduženih za finansije, investicije i druga pitanja poput renoviranja privatnog karipskog ostrva, svjedočio je iza zatvorenih vrata pred Nadzornim odborom Predstavničkog doma nakon što je dobio sudski poziv, izvještava CBS News .

„Da sam znao za bilo koje od njegovih užasnih djela, odmah bih prekinuo saradnju“, rekao je Kan, prema pripremljenoj izjavi dostavljenoj medijima. Naglasio je da se nije privatno družio sa Epštajnom.

Novi detalji sa saslušanja

Tokom pauze, demokratski predstavnik iz Virdžinije, Suhas Subramanjam, otkrio je da je Kan pomenuo odboru sporazum koji je Epštajnovo imanje postiglo sa osobom koja je takođe iznela optužbe protiv bivšeg predsjednika Trampa. Subramanjam nije pružio dodatne detalje o tom sporazumu. Ranije tog dana, takođe je rekao da je odbor saznao za „još jednog šefa države“ koji je imao finansijske transakcije sa Epštajnom, kasnije pojasnivši da je to bio bivši izraelski premijer Ehud Barak, čije su veze sa Epštajnom već bile poznate.

U svojoj izjavi, Kan je rekao da Epštajn ima „značajne godišnje troškove i veliki broj zaposlenih“. „Pratili smo troškove što je moguće preciznije, uključujući i poklone koje je Epštajn davao ženama i muškarcima. Ovi pokloni čine veoma mali dio njegove potrošnje“, rekao je Kan. „Nisam vidio nikakve znake zlostavljanja ili trgovine ljudima“. Dodao je da nije video „ništa što bi ukazivalo na to da je Epštajn zlostavljao ili trgovao ženama ili na drugi način kršio zakon“.

„Međutim, takođe me boli pomisao – i duboko žalim – da sam možda nesvjesno pomogao Epštajnu na bilo koji način“, zaključio je.

Provjereni klijenti, bez plaćanja Trampu

Republikanski predsjednik Nadzornog odbora Predstavničkog doma, Džejms Komer iz Kentakija, rekao je da je Kan odgovorio na sva pitanja. „Potvrdio je da je pet klijenata platilo novac Epštajnu, naime Les Veksner, Glen Dubin, Stiven Sinofski, porodica Rotšild i Leon Blek“, rekao je Komer novinarima. „Već smo intervjuisali Veksnera, a uskoro ćemo intervjuisati i Leona Bleka.“ Komer je dodao da je Kan svjedočio da „nikada nije video nikakvu transakciju ka Trampu ili bilo kome u njegovoj porodici“.

Demokrate skeptične prema Kanovom svjedočenju

Vodeći demokrata u odboru, Robert Garsija, rekao je nakon saslušanja da „Epštajnov masovni lanac trgovine ljudima radi seksualne eksploatacije ne bi bio moguć bez stalnih isplata i usluga njegovog dugogodišnjeg računovođe“. Garsija smatra da je Kan „dao neka važna priznanja“.

„Pomogao je u organizovanju lažnog braka između dvije žene povezane sa Epštajnom, priznao je da se predstavljao kao Epštajn u komunikaciji sa bankama i potvrdio je da je Epštajn 'mnogo' govorio o Donaldu Trampu“, rekao je Garsija. „Nije vjerodostojno da nije imao saznanja o Epštajnovim aktivnostima, a njegovo današnje svjedočenje samo pokreće nova pitanja.“

Demokrate u odboru Društvena mreža X tvrdile su da je „Kan bio ključni posrednik u Epštajnovoj sposobnosti da eksploatiše djevojke i žene“. Poslanik Džejms Vokinšo iz Virdžinije rekao je da Kan nije mogao da odgovori na mnoga pitanja. „Danas smo čuli mnogo 'ne sjećam se' od gospodina Kana, nemogućnost da se sjeti imejlova i poruka u koje je bio umješan“, rekao je Vokinšo. „Ako nije znao za zločine gospodina Epštajna, onda je to bilo namjerno neznanje.“

Uloga u Epstinovoj finansijskoj mreži

Desetine međusobno povezanih kompanija korišćene su za isplate žrtvama, a njihovi advokati tvrde da su Kan i drugi izvršilac testamenta, advokat Daren Indik, bili ključne ličnosti u upravljanju tim kompanijama. Interna bankarska dokumenta i lični imejlovi pokazuju da je dvojac pažljivo pratio Epštajnove finansije. Kan je u svojoj izjavi rekao da „nije imao nikakvu ulogu u osnivanju Epštajnovih kompanija, ali ih nije smatrao neprikladnim ili sumnjivim“.

„Po mom iskustvu, korišćenje društava sa ograničenom odgovornošću za držanje imovine poput nekretnina, aviona i helikoptera je potpuno standardna praksa za bogate pojedince“, branio se Kan.

Odbrana izvršioca testamenta

Nakon što su Kan i Indike dobili sudski poziv u januaru, Indikeov advokat, Danijel Vajner, rekao je za CBS News da su optužbe protiv njih „lažne“. „Vrijedi naglasiti da nijedna žena nikada nije optužila ni gospodina Indikea ni gospodina Kana da su počinili ili bili svjedok seksualnog napada, niti je tvrdila da im je prijavila bilo kakvo zlostavljanje od strane gospodina Epštajna“, rekao je Vajner.

Dodao je da nisu bili povezani sa Epštajnom i da su uvijek kategorično odbacivali svaku sugestiju da su svjesno olakšavali njegove zločine.

Kan je rekao da je pristao da bude izvršilac testamenta jer je nakon Epštajnove smrti saznao za štetu koju je nanio tolikim ženama i vjerovao je da će njegovo znanje o imovini pomoći u ublažavanju njihove patnje.

Rekao je da je Fond za nadoknadu štete žrtvama Epštajnovog zločina rešio više od 130 zahtjeva, sa još 60 odvojenih nagodbi. „Učinio sam sve što je u mojoj moći da uravnotežim svoje odgovornosti izvršioca sa interesom pružanja legitimne nadoknade Epštajnovim žrtvama“, rekao je, dodajući da je njegov ugled zbog toga „ukaljan“.

Šira istraga i druga svjedočenja

Kanovo svjedočenje je najnovije u nizu saslušanja u kojima učestvuju ljudi povezani sa Epštajnom. Bivši predsjednik Bil Klinton je 27. februara negirao bilo kakvo saznanje o Epštajnovim zločinima, što je prvi put da je bivši predsjednik bio primoran da svjedoči pred Kongresom. Njegova supruga, Hilari Klinton, rekla je da nije poznavala Epštajna i predložila je da se i Donald Tramp ispita pod zakletvom. Tramp i Epštajn su bili prijatelji godinama prije njihovog sukoba sredinom 2000-ih, a dokumenti pominju neosnovanu optužbu protiv njega od strane jedne žene.

Pred odborom su svjedočili i milijarder Les Veksner, koji je tvrdio da ga je Epštajn prevario, i osuđena trgovkinja ljudima Gislen Maksvel, koja se pozvala na Peti amandman i odbila da odgovara na pitanja. Saslušanje za drugog izvršioca Epštajnove smrtne obaveze, Darena Indika, zakazano je za 19. mart.