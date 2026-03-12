Cvijanović na Global forumu u Bakuu: Premošćavanje podjela u svijetu tranzicije

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da svaka kriza donosi i nove mogućnosti, pod uslovom da se bude dovoljno mudar, da se udruže snage i traže bolja rješenja, kako za zemlje ponaosob, tako i na regionalnom, pa i na globalnom nivou.

- U tom duhu, ovaj turbulentni tranzicioni period vidim kao priliku da se stvari na globalnom nivou dovedu u red - rekla je Cvijanović u obraćanju na Global forumu u Bakuu.

Obraćanje srpskog člana Predsjedništva BiH na ovom skupu Srna prenosi u cijelosti:

"Uvijek je posebno zadovoljstvo biti u Bakuu i učestvovati na Global Baku forumu, koji je već postao tradicionalan i nezaobilazan događaj. Iskreno se zahvaljujem organizatorima na srdačnom gostoprimstvu i na izuzetnoj organizaciji ovog događaja, uprkos tenzijama i izazovima sa kojima se suočavamo kako na regionalnom, tako i na globalnom nivou.

Čak i u ovim turbulentnim vremenima, ovaj forum ostaje važna platforma za dijalog i saradnju.

Želim da izrazim solidarnost sa narodom Azerbejdžana, kao i punu podršku naporima predsjednika /Ilhama/ Alijeva i svih institucija Azerbejdžana u nastojanju da obezbijede mirno i stabilno okruženje za svoje građane i region u cjelini kroz unapređivanje regionalne stabilnosti putem dijaloga i saradnje.

Svijet se ubrzano i temeljno mijenja, a svjedoci smo dubokih i dalekosežnih promjena: političkih, ekonomskih, tehnoloških i društvenih. U takvim okolnostima, bliske veze, partnerstvo i saradnja potrebni su više nego ikada.

Mi koji dolazimo iz bivših socijalističkih društava dobro znamo da svaka tranzicija nosi teškoće, neizvjesnost i ozbiljne izazove. Isto tako, znamo i da svaka kriza donosi i nove mogućnosti, pod uslovom da budemo dovoljno mudri da udružimo snage i tražimo bolja rješenja, kako za naše zemlje ponaosob, tako i na regionalnom, pa i na globalnom nivou.

U tom duhu, ovaj turbulentni tranzicioni period vidim kao priliku da se stvari na globalnom nivou dovedu u red.

Tokom protekle tri decenije svjedočili smo nepravdi i licemjerju globalističkih elita, naročito na Zapadu, koje suviše često zloupotrebljavaju upravo one vrijednosti koje tvrde da zastupaju.

Na primjer, njihov pristup BiH, koja se često smatra posljednjom evropskom kolonijom, na veoma poučan način ilustruje ovu protivrječnost.

Dok su nam držali predavanja o vladavini prava i poštovanju demokratskih institucija, istovremeno su podržavali procese u kojima su neizabrane strane birokrate nametale zakone zaobilazeći demokratsku parlamentarnu procedure, čime su podrili ustavni, pravni i politički poredak zemlje.

Sve je to činjeno pod izgovorom da navodno štite Dejtonski mirovni sporazum, iako tim sporazumom nijednom stranom zvaničniku nije dato ovlašćenje da nameće zakone, suspenduje ustav, smjenjuje demokratski izabrane lidere ili kažnjava političke stranke.

Ovakvih primjera je zaista mnogo, a bilo bi mi potrebno daleko više vremena da sve detaljno nabrojim.

Zato ću zaključiti time da međunarodni nadzor i podrška mogu biti korisni - naravno, ukoliko su vremenski ograničeni, ali svakodnevno mikroupravljanje i miješanje u politička, pravosudna ili finansijska pitanja djeluju kontraproduktivno, jer produbljuju unutrašnje podjele umjesto da ih prevazilaze.

Šteta je naročito velika kada takvo uplitanje traje predugo - u našem slučaju već tri decenije. Ohrabruje to što određeni ključni globalni akteri danas uviđaju da zemlja mora biti vraćena domaćim institucijama i njenim konstitutivnim narodima, koji treba da uživaju ravnopravan tretman i unutar zemlje i u međunarodnim odnosima.

U tom smislu, dobro je što vidimo da umjesto prijetnji, prinude, sankcija i spoljnog nametanja sada sa tih adresa stižu pozivi na saradnju i rješavanje izazova kroz dijalog političkih predstavnika tri konstitutivna naroda.

Upravo je dijalog ono što je potrebno svakoj civilizovanoj političkoj zajednici, kao, uostalom, i cijelom svijetu. Da bismo na svrsishodan način prevazišli unutrašnje i globalne podjele, neophodno je najprije razumjeti njihove uzroke.

Jednako je važna i spremnost da saslušamo jedni druge i uvažimo različite stavove, umjesto da ih unaprijed odbacujemo. Na ovom forumu pokazujemo i to da naše razlike, kakve god da su, ne moraju biti izvor konflikta.

Zato vam zahvaljujem na prilici da vam se obratim, kao i na prilici da čujem mišljenja drugih učesnika.