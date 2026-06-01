Da li će i Knez Lazar osvanuti u „izolir traci“: Kako je Stanivuković promijenio ploču

Beogradska firma „KOTO“ d.o.o. Beograd prije osam godina, kada je „lijepila izolir trakom" dimnjak Banskog dvora i za to dobila o 700.000 KM od tadašnjeg gradonačelnika Igora Radojičića, danas će ista da radi na izradi spomenika Knezu Lazaru, a za koji će od gradonačelnika Draška Stanivukovića dobiti 1,7 miliona KM.

Podsjećanja radi, model na osnovu kojeg će se raditi spomenik knezu Lazaru počeo je sa izlijevanjem u bronzi u jednoj subotičkoj livnici iako je tender za ovaj spomenik Grad Banjaluka na čelu sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem raspisao tek nakon što su krenuli radovi na izradi pomenutog.

Najpovoljniji ponuđač je izabran, tačnije grupa ponuđača, a u pitanju je „KOTO“ d.o.o. Banja Luka i „KOTO“ d.o.o. Beograd, a koji su ponudili najnižu cijenu u iznosu od 1.777.484,12KM sa PDV-om.

Knez Lazar u "izolir traci"?

Kako je prvi čovjek Banjaluke promijenio mišljenje pa onima koje je prvi optuživao za krpljenje dimnjaka i krova izolir trakom do toga da istima iz gradske kase izdvoji nepuna dva miliona KM za spomenik. Šta se desilo u međuvremenu?

Podsjećamo, Grad Banjaluka još 2018. godine izdvojio je 514.774 KM za obnovu krova Banskog dvora, zgradom koja je proglašena kulturnim nasljeđem. Aneksom ugovora dato je dodatnih oko 120.000 KM. U konačnici, za lijepljenje dimnjaka izolir trakom i kitovanje krova koji je trebalo da bude bakarni izdvojeno je blizu 700.000 KM.

Novac je završio kod beogradske firme “KOTO”, bivši gradonačelnik, Igor Radojičić, nije se tada spuštao tako nisko da bi se penjao po krovu i provjeravao kako je potrošen javni novac.

Da li će se Radojičićev partijski kolega Stanivuković morati penjati na spomenik da utvrdi potencijalne propuste i nepravilnosti, još uvijek ne znamo.

Ostaje nada da ovaj put nespretni neimari neće ponoviti skandalozni posao kakav su radili tada jer za ovaj posao će dobiti još dodatni milion KM za razliku od onog iz 2018. godine.