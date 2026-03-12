Tramp: Za sat vremena možemo da čitav Iran ostavimo bez struje

Američki predsjednik Donald Tramp sinoć je izjavio da su SAD uglavnom neutralisale iranske vojne kapacitete i upozorio da bi Vašington mogao da uništi ključnu infrastrukturu te zemlje ako odluči da dalje eskalira sukob.

"Oni su praktično na kraju linije (puta). Nemaju mornaricu, nemaju vazduhoplovstvo, nemaju protivvazdušnu odbranu... Mi jednostavno slobodno letimo iznad te zemlje", kazao je Tramp.

On je rekao da SAD takođe pažljivo prate situaciju u strateški važnom Ormuskom moreuzu i poručio da su iranske pomorske snage u tom području uglavnom uništene.

"Moreuz je u odličnom stanju. Uništili smo sve njihove brodove", naveo je Tramp, ali i napomenuo da Iran još uvijek posjeduje neke rakete.

Šef Bijele kuće je takođe upozorio Teheran da bi Amerika mogla da napadne ključnu infrastrukturu Irana, uključujući elektroenergetske sisteme, ako odluči da intenzivira vojnu kampanju.

"Mogli bismo da za sat vremena rasturimo njihove kapacitete za proizvodnju električne energije, a trebalo bi im 25 godina da ih obnove", kazao je Tramp, dodajući da bi Vašington želeo da izbjegne takve napade ukoliko je to moguće.

On je rekao je da je glavni cilj SAD da osiguraju da Iran ne može da obnovi vojne kapacitete.

"Glavno je da moramo da pobedimo u ovome... Ne želimo da dozvolimo da se ponovi", ocijenio je Tramp.