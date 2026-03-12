Logo
Large banner

Pogođeni američki i grčki tankeri: Prijeti ekološka katastrofa?

Autor:

ATV

12.03.2026

07:13

Komentari:

0
Погођени амерички и грчки танкери: Пријети еколошка катастрофа?

Dva tankera, u američkom i grčkom vlasništvu, pogođena su najvjerovatnije iranskim morskim dronovima.

Kako prenose mediji, ovi tankeri prevozili su iračku naftu i pogođeni su u iračkim teritorijalnim vodama.

Zvanične potvrde za sada nema.

Kako piši mediji, ova dva tankera prevozila su oko 400.000 barela sirove iračke nafte.

Poređenja radi, ekološka katastrofa koja se dogodila zbog potonuća tankera Ekson Valdez uzrokovana je izlivanjem 260.000 barela, zbog čega bi ovo mogla da bude najveća nesreća tog tipa u istoriji ako dođe do izlivanja nafte iz oba tankera.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Zaplijenjen tanker

zarobljeni tankeri

Iran

tanker

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Експлозије у Дубајиу

Svijet

Iran objavio uslove za kraj rata: Samo tri stvari

12 h

0
Ирански напад претворио ноћ у дан у Израелу

Svijet

Iranski napad pretvorio noć u dan u Izraelu

12 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp odgovorio na najave da će Iran napasti SAD

14 h

0
Иранска ракета Корамшар-4

Svijet

Iran će napasti američku državu: Stiglo upozorenje FBI

15 h

0

Više iz rubrike

Ирански напад претворио ноћ у дан у Израелу

Svijet

Iranski napad pretvorio noć u dan u Izraelu

12 h

0
Драматични детаљи пожара у Италији: Страдала жена из БиХ

Svijet

Dramatični detalji požara u Italiji: Stradala žena iz BiH

12 h

0
Експлозије у Дубајиу

Svijet

Iran objavio uslove za kraj rata: Samo tri stvari

12 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Svijet

Tramp odgovorio na najave da će Iran napasti SAD

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

14

Žena u Hrvatskoj pokušala unajmiti ubicu da joj usmrti supruga

11

04

Stižu lepši dani za malog Slavka koji je rasplakao region: Dobiće novi dom, a želja mu je da trenira fudbal!

10

43

Misteriozni dron pogodio luksuzni neboder u Dubaiju: Zavladala opšta panika

10

37

Darko Lazić otišao na obdukciju rođenog brata: Spremaju se za posljednji oproštaj od Dragana

10

36

Uhapšen dvojac iz Laktaša: Nelegalno prodavali polovna vozila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner