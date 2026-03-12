Pogođeni američki i grčki tankeri: Prijeti ekološka katastrofa?

Dva tankera, u američkom i grčkom vlasništvu, pogođena su najvjerovatnije iranskim morskim dronovima.

Kako prenose mediji, ovi tankeri prevozili su iračku naftu i pogođeni su u iračkim teritorijalnim vodama. NEW: An oil tanker was targeted in territorial waters near Iraq. pic.twitter.com/QE39k4xXnf — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026 Zvanične potvrde za sada nema. Kako piši mediji, ova dva tankera prevozila su oko 400.000 barela sirove iračke nafte. حريق كبير في ناقلة نفط قرب ميناء أم قصر جنوبي العراق. ترجيحات بأن النيران ناتجة عن استهداف مباشر للناقلة. pic.twitter.com/sc2rnsk8vd — MUSTAFA SAADOON (@SaadoonMustafa) March 11, 2026 Poređenja radi, ekološka katastrofa koja se dogodila zbog potonuća tankera Ekson Valdez uzrokovana je izlivanjem 260.000 barela, zbog čega bi ovo mogla da bude najveća nesreća tog tipa u istoriji ako dođe do izlivanja nafte iz oba tankera.

