Iran će napasti američku državu: Stiglo upozorenje FBI

FBI je upozorio policijske uprave u Kaliforniji da bi Iran mogao da uzvrati na američke napade lansiranjem dronova ka Zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, prema upozorenju koje prenosi ABC Njuz.

"Nedavno smo došli do informacija da je početkom februara 2026. Iran navodno planirao iznenadni napad korišćenjem bespilotnih letjelica sa neidentifikovanog broda kod obale Sjedinjenih Američkih Država, konkretno protiv neodređenih ciljeva u Kaliforniji, u slučaju da SAD izvedu udare na Iran", navodi se u upozorenju koje je distribuirano krajem februara.

Srbija Strašno: Evo koliko godina je imao stradali brat Darka Lazića

"Nemamo dodatne informacije o vremenu, načinu, meti ili počiniocima ovog navodnog napada", dodaje se.

Upozorenje je stiglo upravo u trenutku kada je administracija Donalda Trampa pokrenula tekuću vojnu akciju protiv Islamske Republike Iran.

Iran je u međuvremenu uzvraćao napadima dronovima na ciljeve širom Bliskog istoka.

Portparolka kancelarije FBI-ja u Los Anđelesu odbila je da komentariše.

Američki obavještajni zvaničnici su posljednjih mjeseci takođe zabrinuti zbog sve veće upotrebe dronova od strane meksičkih narko-kartela i mogućnosti da bi ta tehnologija mogla biti korišćena za napade na američke snage i osoblje u blizini granice sa Meksikom.

Srbija Srceparajuće: Prvo obraćanje Darka Lazića nakon što je izgubio brata

"Nepotvrđeni izvještaj sugeriše da su neidentifikovani lideri meksičkih kartela odobrili napade bespilotnim letjelicama (UAS) koje nose eksploziv protiv američkih organa reda i američkog vojnog osoblja duž granice između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika", navodi se u biltenu iz septembra 2025.godine.

"Ovakav napad na američko osoblje ili interese unutar Sjedinjenih Američkih Država bio bi bez presedana, ali predstavlja moguć scenario, iako karteli obično izbjegavaju akcije koje bi privukle neželjenu pažnju ili reakciju američkih vlasti".

Saradnik ABC Njuza Džon Kohen, bivši šef obavještajne službe u SAD, rekao je da je zabrinut zbog mogućnosti da ratovanje dronovima dolazi i sa Tihog okeana i iz Meksika.

Fudbal Tragedija potresla sportski svijet: Preminuo mladi fudbaler Petar Vučinić

"Znamo da Iran ima značajno prisustvo u Meksiku i Južnoj Americi, imaju veze, imaju dronove i sada imaju motiv da izvedu napade", rekao je on.

"FBI je pametan što je izdao ovo upozorenje kako bi državne i lokalne vlasti bile bolje pripremljene da se suoče sa ovakvim prijetnjama. Informacije poput ovih su izuzetno važne za organe reda", dodao je.

Iako upozorenje FBI-ja nije preciziralo kako ili kada bi brodovi koji nose napadačke dronove mogli da se približe dovoljno blizu američkom kopnu, obavještajni zvaničnici su već dugo zabrinuti zbog mogućnosti da se oprema unaprijed rasporedi, bilo na kopnu ili na brodovima na moru, u slučaju da Izrael ili Sjedinjene Američke Države izvedu napad na Iran, prenosi "Telegraf".