Logo
Large banner

Dobio Đokovića i pred hiljadama ljudi u SAD nazvao Novaka jednim imenom

Izvor:

Telegraf

12.03.2026

08:12

Komentari:

0
Добио Ђоковића и пред хиљадама људи у САД назвао Новака једним именом
Foto: Tanjug / AP / Manu Fernandez

Džek Drejper je uspio da zadrži tlo pod nogama i da savlada Novaka Đokovića u osmini finala, te tako produži nadu da bi mogao da odbrani titulu Indijan Velsa.

Poslije bitke u tri seta, Britanac je i pored pobjede odao priznanje Srbinu za sve što je uradio u karijeri i nazvao ga "najboljim teniserom u istoriji".

Новак Ђоковић

Tenis

Šok na Indijan Velsu: Đoković izbačen, Britanac slavio u taj-brejku

- Nevjerovatan osjećaj, samo to što sam bio na terenu posljednjih nekoliko sedmica je dovoljno emocionalno za mene. Veoma sam zahvalan zbog toga. Izaći ovdje protiv Novaka, najboljeg tenisera u istoriji, nekog kome se divim i koga sam gledao od malih nogu, veoma sam ponosan na sebe. Ja... Ja... Ne znam... - na kraju ni sam Drejper nije znao šta da kaže.

Ni sam nije siguran kako je izdržao posljednji nalet Novaka, ali iskustvo u teniskom kremu mu polako postaje veliki adut.

- Igram dovoljno dugo na turu. Igrao sam protiv najboljih igrača, nije lako dobiti igrače iz najboljih 10. Bio je to težak momenat za mene, servirao sam za meč. Uspio sam nekako da se vratim, nemam pravo objašnjenje. Pobjeda mi mnogo znači, podiže mi samopouzdanje. Ne igram još uvijek onako kako želim da igram. Nedostaje mi odlučnost, nadam se da će od sada da se nastavi uzlaznom putanjom - zaključio je Drejper.

Britanski predstavnik će se u četvrtfinala sudariti sa Danilom Medvedevom.

Podijeli:

Tagovi :

Džek Drejper

Novak Đoković

Đoković Indijan Vels

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Новак Ђоковић

Tenis

Ovo niste očekivali: Đoković na terenu već ove večeri

1 d

0
Новак Ђоковић

Tenis

Federer i Nadal ovo nisu uspjeli: Đoković na pragu istorijskog dostignuća

1 d

0
Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026

Tenis

Evo kako sada izgleda put Novaka Đokovića do titule Indijan Velsa: Branilac pehara, a onda sve sami titani!

1 d

0
Новак Ђоковић

Tenis

"Imam problem, frustrira me": Đoković na srpskom otkrio šta ga muči, sad je sve jasno

2 d

0

Više iz rubrike

Новак Ђоковић и Лоренцо Мусети играју четвртфинале Аустралијан опена. Резултат пратити на АТВ

Tenis

Šok na Indijan Velsu: Đoković izbačen, Britanac slavio u taj-brejku

5 h

0
Новак Ђоковић

Tenis

Ovo niste očekivali: Đoković na terenu već ove večeri

1 d

0
Новак Ђоковић

Tenis

Federer i Nadal ovo nisu uspjeli: Đoković na pragu istorijskog dostignuća

1 d

0
Новак Ђоковић, полуфинале Аустралијан опен 2026

Tenis

Evo kako sada izgleda put Novaka Đokovića do titule Indijan Velsa: Branilac pehara, a onda sve sami titani!

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

14

Žena u Hrvatskoj pokušala unajmiti ubicu da joj usmrti supruga

11

04

Stižu lepši dani za malog Slavka koji je rasplakao region: Dobiće novi dom, a želja mu je da trenira fudbal!

10

43

Misteriozni dron pogodio luksuzni neboder u Dubaiju: Zavladala opšta panika

10

37

Darko Lazić otišao na obdukciju rođenog brata: Spremaju se za posljednji oproštaj od Dragana

10

36

Uhapšen dvojac iz Laktaša: Nelegalno prodavali polovna vozila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner