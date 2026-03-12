Dobio Đokovića i pred hiljadama ljudi u SAD nazvao Novaka jednim imenom

Džek Drejper je uspio da zadrži tlo pod nogama i da savlada Novaka Đokovića u osmini finala, te tako produži nadu da bi mogao da odbrani titulu Indijan Velsa.

Poslije bitke u tri seta, Britanac je i pored pobjede odao priznanje Srbinu za sve što je uradio u karijeri i nazvao ga "najboljim teniserom u istoriji".

Tenis Šok na Indijan Velsu: Đoković izbačen, Britanac slavio u taj-brejku

- Nevjerovatan osjećaj, samo to što sam bio na terenu posljednjih nekoliko sedmica je dovoljno emocionalno za mene. Veoma sam zahvalan zbog toga. Izaći ovdje protiv Novaka, najboljeg tenisera u istoriji, nekog kome se divim i koga sam gledao od malih nogu, veoma sam ponosan na sebe. Ja... Ja... Ne znam... - na kraju ni sam Drejper nije znao šta da kaže.

Ni sam nije siguran kako je izdržao posljednji nalet Novaka, ali iskustvo u teniskom kremu mu polako postaje veliki adut.

- Igram dovoljno dugo na turu. Igrao sam protiv najboljih igrača, nije lako dobiti igrače iz najboljih 10. Bio je to težak momenat za mene, servirao sam za meč. Uspio sam nekako da se vratim, nemam pravo objašnjenje. Pobjeda mi mnogo znači, podiže mi samopouzdanje. Ne igram još uvijek onako kako želim da igram. Nedostaje mi odlučnost, nadam se da će od sada da se nastavi uzlaznom putanjom - zaključio je Drejper.

Britanski predstavnik će se u četvrtfinala sudariti sa Danilom Medvedevom.