Iran donio konačnu odluku, ne dolazi na pregovore u Pakistan

Iranski pregovarački tim je, preko pakistanskog posrednika, saopštio američkoj strani da iz različitih razloga sutra neće biti prisutan u Islamabadu na mirovnim pregovorima i da trenutno nema izgleda za učešće u pregovorima, objavila je agencija Tasnim.

Razlozi odluke – neslaganje sa SAD

Tasnim navodi da relevantni izvori smatraju da je razlog za ovakvu odluku to što je na osnovu okvira od 10 tačaka koji su SAD prihvatile, Iran prihvatio ovaj prekid vatre i naknadne pregovore o okončanju rata, ali su SAD to sve vrijeme kršile.

Pakistan, koji je posredovao u pregovorima, takođe je eksplicitno objavio da SAD prihvataju ovaj okvir, ali su onda, u narednim danima, Amerikanci počeli da krše svoje obećanje - nisu tražili od Izraela da obustavi napade na Liban i ovo pitanje je predstavljalo ozbiljne prepreke pregovorima nekoliko dana, navode izvori iranske agencije, prenosi Tan‌jug.

Takođe, već u prvoj rundi pregovora u Islamabadu, Amerikanci su postavili, kako kažu, mnoge pretjerane zahtjeve, koji su zapravo predstavljali kršenje tih početnih okvira, i to je dovelo do zastoja u pregovorima, piše Tasnim.

Uprkos porazu na bojnom polju, SAD su mislile da mogu da nadoknade neuspjeh u ratu postavljanjem pretjeranih zahtjeva u pregovorima, navode izvori iranske agencije.

Međutim, nekoliko dana nakon pregovora u Islamabadu, SAD su bile prinuđene da osiguraju prekid vatre i u Libanu, nakon definitivne prijetnje Irana raketnim napadom na Izrael, navodi Tasnim.

Nakon toga, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči, objavio je da će Iran takođe otvoriti Ormuski moreuz za komercijalne brodove na osnovu početnog okvira prekida vatre i u okviru tog početnog dogovorenog okvira.

Međutim, nakon ove iranske akcije, odmah je uslijedila neprijateljska akcija Amerikanaca, koja je nastavila pomorsku blokadu, navodi Tasnim.

Zastoj u pregovorima i razmjena poruka

U porukama razmijenjenim tokom proteklih nekoliko dana, Amerikanci nisu odustali od svojih pretjeranih zahtjeva i zahtjeva koji su protiv apsolutnih prava iranskog naroda, i nije postignut nikakav značajan napredak u razmijenjenim porukama, dodaju izvori iranske agencije.

Zbog toga je Iran danas konačno objavio da u ovoj situaciji smatra učešće u pregovorima gubljenjem vremena jer SAD sprečavaju postizanje bilo kakvog odgovarajućeg sporazuma.

Kako prenosi Tasnim, Iran neće biti sutra u Pakistanu kako bi u potpunosti zaštitio prava svog naroda.

Pakistan je ranije saopštio da primirje ističe u utorak u 23.50 po GMT, dok Iran navodi da ono traje još oko 24 sata, odnosno do srijede.