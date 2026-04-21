Tramp produžio primirje sa Iranom

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da produžava prekid vatre u Iranu dok se ne završe pregovori.
"Naložio sam vojsci da nastavi blokadu i u svim ostalim aspektima ostane spremna. Ovim ću produžiti prekid vatre dok Iranci ne podnesu svoj prijedlog i dok ne budu završeni razgovori na ovaj ili onaj način", naveo je Tramp ne društvenoj mreži "Trut soušl".
On je dodao da djeluje na zahtjev Pakistana da obustavi napade dok iranski lideri ne iznesu svoj prijedlog mirovnog sporazuma.
