Mladić iz BiH pretučen u Njemačkoj

Pripadnici policije njemačkog grada Landshuta intervenisali su u noći sa ned‌jelje na poned‌jeljak zbog incidenta u kojem je povrijeđen 18- godišnji mladić iz Bosne i Hercegovine.

Navodno, oko 20 minuta poslije ponoći izbila je svađa između 20-godišnjeg Ukrajinca sa njemačkim državljanstvom i 18-godišnjaka iz Bosne i Hercegovine.

Kako su izjavili svjedoci, do svađe je došlo zbog žene. Ipak, kako je svađa odmicala, Ukrajinac je postao agresivan i počeo je da šutira mladića iz BiH u stomak te da ga besomučno udara,

On se nije tu zaustavio, već je nastavio da prijeti žrtvi, ali i trojici svjedoka koja su bila prisutna. Zatim je pobjegao sa lica mjesta, prenose Nezavisne novine.

Policija, koja je odmah alarmirana, krenula je u potjeru za nasilnikom i uhapsila ga nedaleko od mjesta napada.

Ukrajinac je i dalje nastavio sa agresijom, pa je pružio značajan otpor i namjerno je pokušao da šutira policajce te da ih verbalno vrijeđa. On je odmah priveden.

Mladić iz Bosne i Hercegovine zbrinut je na licu mjesta od strane hitne pomoći.