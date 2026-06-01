Dnevni horoskop za 1. jun: Škorpijama sve zavisi od jedne osobe, a evo ko pod hitno mora da se opusti

Dnevni horoskop za ponedjeljak, 1. jun 2026. godine donosi preciznu astrološku prognozu za svaki horoskopski znak na poljima ljubavi, posla i zdravlja.
Ovan
Ljubav: U emotivnom susretu, možda Vaše oči ne vide ono što partner predosjeća. Važno je da postoji uzajamna saglasnost i razumijevanje sa obe strane.
Posao: Nečija ideja ili poslovna ponuda za Vas predstavlja pozitivan događaj. Pripremljeni ste za različite susrete.
Zdravlje: Uživajte u nesvakidašnjim situacijama, potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju.
Bik
Ljubav: Sa partnerom se sporite zbog različitog mišljenja, svako želi da dokaže svoje pravo. Ali, rešenje je u približavanju i praštanju, prenosi Žena Blic
Posao: Nema razloga da se ponašate kao veliki optimista u procjeni poslovnih mogućnosti. Smanjite svoje zahtjeve.
Zdravlje: Izbjegavajte brzopletost i impulsivne reakcije.
Blizanci
Ljubav: Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtjevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.
Posao: Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, stoga nemojte dozvoliti da neko mijenja Vaše poslovne kriterijume.
Zdravlje: Usporite svoj ritam, opustite se.
Rak
Ljubav: Voljena osoba djeluje raspoloženo i podržava Vaša interesovanja, što predstavlja dobar predznak.
Posao: U Vašem interesu je da se neki događaji sačuvaju u strogoj tajnosti, stoga prepustite drugima da javno raspravljaju o poslovnim temama.
Zdravlje: Planirajte neku omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.
Lav
Ljubav: Imate loš predosjećaj ili potrebu da proveravate svog partnera. Djelujete napeto i sumnjičavo.
Posao: Ne budite razmetljivi pri predstavljanju svojih ideja i nemojte ocjenjivati tuđe ponašanje, ako za to ne postoji dobar povod.
Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite napornih situacija, opustite se.
Djevica
Ljubav: Prihvatite iskreni razgovor i povjeravanje. Dozvolite nekome da Vam se dovoljno emotivno približi.
Posao: U poslovnim susretima važni su argumenti koje koristite u svoju korist, kao i nečija praktična podrška.
Zdravlje: Usmjerite misli u pozitivnom pravcu.
Vaga
Ljubav: Partner djeluje arogantno ili neiskreno u svojim obećanjima, a to Vas odbija i dodatno brine.
Posao: Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pažnju na nečiji savjet. Izbjegavajte situacije koje prevazilaze Vaše praktično iskustvo.
Zdravlje: Važno je da sačuvate prisebnost duha i pozitivno raspoloženje.
Škorpija
Ljubav: Stvari mogu biti ljepše, pod uslovom da delujete dovoljno uzbudljivo i inspirativno na partnera. Provjerite svoj uticaj.
Posao: Vaš uspjeh zavisi od susreta sa jednom osobom. Budite mudri i prepustite nekom drugom da rješava zajedničke interese.
Zdravlje: Dajte sebi oduška, važno je da neko razume Vaše želje i potrebe.
Strijelac
Ljubav: Neke stvari treba sačuvati u strogoj tajnosti. Potrebna Vam je određena doza tajanstvenosti i mudro rasuđivanje.
Posao: Ne budite nametljivi pred osobom koja testira Vaše intelektualne ili praktične sposobnosti.
Zdravlje: Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.
Jarac
Ljubav: Pokažite partneru da posedujete mnogo više od lijepih manira. Neko pažljivo analizira Vaše ponašanje ili postupke.
Posao: Učinite sve što je potrebno da zadobijete nečije poverenje. Konstruktivan dogovor, je prvi korak ka uspjehu.
Zdravlje: Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.
Vodolija
Ljubav: Izgleda da previše strahujete od susreta sa jednom osobom. Suviše ste zanijeti svojim idejama.
Posao: Ukoliko Vam je stalo da planirane obaveze završite u predviđenom roku, na vreme zatražite nečiju intervenciju ili pomoć. Postoje saradnici koji probleme rješavaju na efikasan način.
Zdravlje: U večernjim satima izbegavajte obaveze koje Vas iscrpljuju, opustite se.
Ribe
Ljubav: Izbjegavajte sumnjive pozive ili nepotrebnu torturu, koju Vam nameće bliska osoba. Popravite raspoloženje.
Posao: Ukoliko Vam je stalo da opravdate svoj ugled u društvu poslovnih partnera, budite suzdržani i diskretni.
Zdravlje: Posvetite pažnju sadržajima koji djeluju pozitivno na Vaše raspoloženje.
