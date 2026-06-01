Dnevni horoskop za 1. jun: Škorpijama sve zavisi od jedne osobe, a evo ko pod hitno mora da se opusti

Dnevni horoskop za ponedjeljak, 1. jun 2026. godine donosi preciznu astrološku prognozu za svaki horoskopski znak na poljima ljubavi, posla i zdravlja.

Ovan

Ljubav: U emotivnom susretu, možda Vaše oči ne vide ono što partner predosjeća. Važno je da postoji uzajamna saglasnost i razumijevanje sa obe strane.

Posao: Nečija ideja ili poslovna ponuda za Vas predstavlja pozitivan događaj. Pripremljeni ste za različite susrete.

Zdravlje: Uživajte u nesvakidašnjim situacijama, potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Bik

Ljubav: Sa partnerom se sporite zbog različitog mišljenja, svako želi da dokaže svoje pravo. Ali, rešenje je u približavanju i praštanju, prenosi Žena Blic

Posao: Nema razloga da se ponašate kao veliki optimista u procjeni poslovnih mogućnosti. Smanjite svoje zahtjeve.

Zdravlje: Izbjegavajte brzopletost i impulsivne reakcije.

Blizanci

Ljubav: Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtjevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.

Posao: Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, stoga nemojte dozvoliti da neko mijenja Vaše poslovne kriterijume.

Zdravlje: Usporite svoj ritam, opustite se.

Rak

Ljubav: Voljena osoba djeluje raspoloženo i podržava Vaša interesovanja, što predstavlja dobar predznak.

Posao: U Vašem interesu je da se neki događaji sačuvaju u strogoj tajnosti, stoga prepustite drugima da javno raspravljaju o poslovnim temama.

Zdravlje: Planirajte neku omiljenu zabavu, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

Lav

Ljubav: Imate loš predosjećaj ili potrebu da proveravate svog partnera. Djelujete napeto i sumnjičavo.

Posao: Ne budite razmetljivi pri predstavljanju svojih ideja i nemojte ocjenjivati tuđe ponašanje, ako za to ne postoji dobar povod.

Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite napornih situacija, opustite se.

D‌jevica

Ljubav: Prihvatite iskreni razgovor i povjeravanje. Dozvolite nekome da Vam se dovoljno emotivno približi.

Posao: U poslovnim susretima važni su argumenti koje koristite u svoju korist, kao i nečija praktična podrška.

Zdravlje: Usmjerite misli u pozitivnom pravcu.

Vaga

Ljubav: Partner djeluje arogantno ili neiskreno u svojim obećanjima, a to Vas odbija i dodatno brine.

Posao: Lako je napraviti pogrešan izbor, stoga obratite pažnju na nečiji savjet. Izbjegavajte situacije koje prevazilaze Vaše praktično iskustvo.

Zdravlje: Važno je da sačuvate prisebnost duha i pozitivno raspoloženje.

Škorpija

Ljubav: Stvari mogu biti ljepše, pod uslovom da delujete dovoljno uzbudljivo i inspirativno na partnera. Provjerite svoj uticaj.

Posao: Vaš uspjeh zavisi od susreta sa jednom osobom. Budite mudri i prepustite nekom drugom da rješava zajedničke interese.

Zdravlje: Dajte sebi oduška, važno je da neko razume Vaše želje i potrebe.

Strijelac

Ljubav: Neke stvari treba sačuvati u strogoj tajnosti. Potrebna Vam je određena doza tajanstvenosti i mudro rasuđivanje.

Posao: Ne budite nametljivi pred osobom koja testira Vaše intelektualne ili praktične sposobnosti.

Zdravlje: Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.

Jarac

Ljubav: Pokažite partneru da posedujete mnogo više od lijepih manira. Neko pažljivo analizira Vaše ponašanje ili postupke.

Posao: Učinite sve što je potrebno da zadobijete nečije poverenje. Konstruktivan dogovor, je prvi korak ka uspjehu.

Zdravlje: Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.

Vodolija

Ljubav: Izgleda da previše strahujete od susreta sa jednom osobom. Suviše ste zanijeti svojim idejama.

Posao: Ukoliko Vam je stalo da planirane obaveze završite u predviđenom roku, na vreme zatražite nečiju intervenciju ili pomoć. Postoje saradnici koji probleme rješavaju na efikasan način.

Zdravlje: U večernjim satima izbegavajte obaveze koje Vas iscrpljuju, opustite se.

Ribe

Ljubav: Izbjegavajte sumnjive pozive ili nepotrebnu torturu, koju Vam nameće bliska osoba. Popravite raspoloženje.

Posao: Ukoliko Vam je stalo da opravdate svoj ugled u društvu poslovnih partnera, budite suzdržani i diskretni.

Zdravlje: Posvetite pažnju sadržajima koji djeluju pozitivno na Vaše raspoloženje.