Nova teška saobraćajka: Vozio u kontra smjeru, izazvao udes pa pobjegao pješke

Autor:ATV
Komentari:0
Nepoznati vozač kasno sinoć izazvao tešku saobraćajnu nesreću vozeći u kontra smjeru na auto-putu Beograd-Ostružnica, a potom pješke pobjegao sa lica mjesta, saznaje "Telegraf.rs".
Drama odigrala se oko ponoći na oko tri kilometra prije isključenja za Ulicu Svetolika Lazarevića.
Prema informacijama ovog portala, vozač automobila marke "opel" (beogradskih registarskih oznaka) kretao se trakom koja je fizički odvojena za suprotan smjer. U tom suludom i ekstremno rizičnom manevru, on je direktno naletio i sudario se sa automobilom marke "ford", za čijim je volanom bio Dragan G. (66).
Odmah nakon žestokog sudara, vozač "opela" je izašao iz smrskanog automobila i, umjesto da pomogne drugom učesniku ili sačeka policiju, pješke se udaljio u nepoznatom pravcu.
Na lice mjesta odmah su izašle patrole saobraćajne policije. Tokom uviđaja, vozač "forda" Dragan G. podvrgnut je alkotestiranju, a aparat je pokazao da u organizmu ima 0,40 promil alkohola, zbog čega će protiv njega biti podnijeta odgovarajuća prekršajna prijava.
Zbog ove nesreće i dijelova automobila rasutih po kolovozu, saobraćaj u pravcu ka gradu bio je u potpunoj obustavi do sat nakon ponoći.
Policija je obavila uviđaj i intenzivno radi na identifikaciji i pronalasku vozača koji je pobjegao sa lica mjesta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
4 h0
Scena
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Srbija
19 h0
Srbija
1 d0
Srbija
1 d0
Srbija
1 d0
Najnovije
11
15
11
11
11
04
11
01
10
49
Trenutno na programu