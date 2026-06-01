Opet haos: Amerika izvela vazdušne udare, Teheran uzvratio balističkim napadom

01.06.2026 06:58

Опет хаос: Америка извела ваздушне ударе, Техеран узвратио балистичким нападом
Foto: Tanjug / AP / Seaman Daniel Kimmelman

Situacija na Bliskom istoku ponovo je na ivici potpunog usijanja nakon niza koordinisanih vojnih udara između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Irana, koji su direktno uvukli Kuvajt u zonu ratnih dejstava.

Američka Centralna komanda (CENTKOM) saopštila je da je izvela seriju napada u samoodbrani na iranske vojne ciljeve, preciznije na radarske sisteme i lokacije dronova u gradu Goruk i na ostrvu Kešm, kao i na podzemnu bazu blizu lučkog grada Bandar Abas.

CENTKOM je naveo da su ovi udari direktan odgovor na „agresivne iranske akcije“, koje su uključivale obaranje američkog drona Em-Kju-1 u međunarodnim vodama, kao i lansiranje pet dronova koji su predstavljali jasnu prijetnju trgovačkim i vojnim brodovima u strateški važnom Ormuskom moreuzu.

Američke snage uspjele su da eliminišu iransku protivvazduhoplovnu odbranu, zemaljsku kontrolnu stanicu i unište letjelice prije nego što su nanijele štetu regionalnoj plovidbi.

Međutim, situacija se dramatično zakomplikovala samo nekoliko časova kasnije.

Islamska revolucionarna garda Irana (IRGC) potvrdila je da je lansirala balističke rakete i niz dronova prema Kuvajtu, ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji.

Iran tvrdi da je napad izveden kao „direktno upozorenje“ i osveta za američke udare pokrenute sa kuvajtskog tla.

Generalštab kuvajtske vojske hitno se oglasio saopštenjem da se njihova protivvazduhoplovna odbrana suočila sa masovnim neprijateljskim raketnim udarima.

Građani su upozoreni na snažne eksplozije koje su odjekivale širom zemlje, a koje su bile rezultat presretanja iranskih projektila.

Ova najnovija eskalacija dolazi u izuzetno osjetljivom političkom trenutku. Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa u Vašingtonu trenutno razmatra mogućnost produženja privremenog primirja sa Teheranom, koje je na snazi od aprila, prenosi Kliks.

