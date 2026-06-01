Izazovi na terenu - Dan sa radnicima dežurnih službi

Radni dan u službi Hitne pomoći u Prijedoru nije uvijek isti. Nekada dolaskom na posao telefon zazvoni odmah, i cijela ekipa, od ljekara do vozača u sekundi je spremna da krene na teren. Od njihove uigranosti direktno zavise ljudski životi, a nagledali su se kažu svega.
„Mi smo prva linija odbrane što bi rekli, u zdravstvu. Ne postoji situacija s kojima se nismo susretali do sada, bar prijedorska hitna imala je jednom i pad aviona i imali smo svašta, masovno povrjeđivanje u saobraćajnim nesrećama, trovanja raznorazna“, rekao je dr Srđan Pjevač, specijalista urgentne medicine.
„Teško je raditi sa djecom, teško je raditi sa bolesnim ljudima, sa ljudima koji su u stvarnim problemima. Direktno životno ugroženi, udesi su ta najveća stavka koja ostavlja puno stresa i posljedica i na same nas koji smo sa druge strane spašavanja“, rekao je Nedeljko Radić, medicinski tehničar.
Rame uz rame s njima, od ranih jutarnjih sati na ulicama grada su radnici u narandžastim uniformama. Njihov radni dan podrazumijeva sate i sate fizičkog rada. Bilo da su vremenski uslovi kišni, ili temperature prelaze 40 stepeni, oni su tu, za sve građane.
„Nevrijeme, poplave, vjetar, zima, led nebitno koje je godišnje doba i kakvi su uslovi, mi non-stop radimo, znači poplava održavanja sve znači, tu smo 0-24 sata“, rekao je Stanislav Erak, radnik Komunalnog preduzeća a.d. Prijedor.
Ipak, nakon ovako napornog radnog dana, priznanje za radnike Komunalnog preduzeća često izostane.
„Pravi ljudi primjete svakog a ne samo nas, a sada koliko je ko zadovoljan sa našim radom, to je otom-potom. Ima ljudi jako finih, ima dobrih ljudi, o lošima nećemo pričati“, rekao je Zoran Domazet, radnik Komunalnog preduzeća a.d. Prijedor.
I tako u krug. Jedni završe smjenu, drugi su već spremni za nove radne izazove.
Dok jedni brinu o redu i svakodnevnom životu građana, drugi u najtežim trenucima vode borbu za ljudske živote. Zajedno nose odgovornost bez koje nijedan grad ne može normalno da živi. Poslovi različiti, uniforme različite, ali isti cilj.
