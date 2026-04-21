Ubistvo u Njemačkoj: Srbin pogođen samostrijelom

ATV
21.04.2026 17:34

Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Foto: Pixabay

Pedesetogodišnji Nijemac prijavio je putem hitnog poziva policiji da je ubio drugog muškarca, državljanina Srbije, u mjestu Prelank/Nojštrelic na sjeveru Njemačke.

Više patrolnih vozila izašlo je na lice mjesta, u gd‌je se navodno dogodio zločin u subotu oko 16.45 sati.

Policajci su na licu mjesta zatekli osumnjičenog i obezbijedili navodno sredstvo izvršenja krivičnog dijela - samostrijel. Na imanju osumnjičenog pronađeno je i tijelo muškarca, a riječ je o državljaninu Srbije (32).

Nijemac bio pijan

Prve okolnosti i istraga na licu mjesta dodatno su učvrstile sumnju protiv 50-godišnjaka, koji je u trenutku intervencije imao koncentraciju alkohola u krvi od 2,79 promila, te je odmah uhapšen javlja Tagesshau, prenose Nezavisne novine.

Prema prvim saznanjima, prije zločina je došlo do svađe između dvojice muškaraca koji su se poznavali. Tačan motiv i ostali detalji još se istražuju.

Osumnjičeni je u ned‌jelju, izveden pred sudiju za pritvor.

Sudija je, na zahtjev Državnog tužilaštva Neubrandenburg, izdao nalog za pritvor zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Osumnjičeni se sada nalazi u pritvoru tokom istrage.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Доналд Трамп, предсједник Америке се претвара да нишани пушком на конференцији за новинаре

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Путин: Захваљујући јединству Русија ће остварити циљеве СВО, покушаји дестабилизације биће спријечени

Лавров: Москва се нада реализацији договора са Аљаске

