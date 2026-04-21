Ubistvo u Njemačkoj: Srbin pogođen samostrijelom

Pedesetogodišnji Nijemac prijavio je putem hitnog poziva policiji da je ubio drugog muškarca, državljanina Srbije, u mjestu Prelank/Nojštrelic na sjeveru Njemačke.

Više patrolnih vozila izašlo je na lice mjesta, u gd‌je se navodno dogodio zločin u subotu oko 16.45 sati.

Policajci su na licu mjesta zatekli osumnjičenog i obezbijedili navodno sredstvo izvršenja krivičnog dijela - samostrijel. Na imanju osumnjičenog pronađeno je i tijelo muškarca, a riječ je o državljaninu Srbije (32).

Nijemac bio pijan

Prve okolnosti i istraga na licu mjesta dodatno su učvrstile sumnju protiv 50-godišnjaka, koji je u trenutku intervencije imao koncentraciju alkohola u krvi od 2,79 promila, te je odmah uhapšen javlja Tagesshau, prenose Nezavisne novine.

Prema prvim saznanjima, prije zločina je došlo do svađe između dvojice muškaraca koji su se poznavali. Tačan motiv i ostali detalji još se istražuju.

Osumnjičeni je u ned‌jelju, izveden pred sudiju za pritvor.

Sudija je, na zahtjev Državnog tužilaštva Neubrandenburg, izdao nalog za pritvor zbog sumnje na ubistvo iz nehata.

Osumnjičeni se sada nalazi u pritvoru tokom istrage.