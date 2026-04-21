Samo zahvaljujući jedinstvu, Rusija će ostvariti ciljeve SVO, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin. On je istakao da će Dumu biti održani u složenim uslovima i da će protivnici Rusije nastojaće da iskoriste svaku priliku da destabilizuju situaciju.

"Svi pokušaji oponenata da destabilizuju situaciju u Rusiji biće spriječeni", poručio je Putin.

Ruski lider je izrazio očekivanje da će građani na izborima glasati za konstruktivne ideje, patriote i ljude od akcije.

Jedinstvo temelj uspeha

"Samo zahvaljujući jedinstvu Rusija će uspjeti da ostvari ciljeve Specijalne operacije. Najvažnije je - biti zajedno", rekao je on.

Kako je istakao, u jedinstvu je uspjeh pobjeda Rusije.

