Rusi objavili: Teritorija je potpuno oslobođena

21.04.2026 07:39

Руси објавили: Територија је потпуно ослобођена
Foto: Tanjug / AP

Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izjavio je da su ruske trupe u potpunosti završile oslobađanje Luganske Narodne Republike, prenijela je Ria Novosti.

Govoreći na komandnom mjestu kombinovane formacije ruske "Južne" grupe snaga, Gerasimov je rekao da je "oslobođenje Luganske Narodne Republike u potpunosti završeno".

On je dodao da Zajednička grupa snaga trenutno napreduje u svim pravcima.

Svijet

Načelnik vojske: Ruske snage nezadrživo se kreću ka dva ključna grada

Prema njegovim riječima, tokom marta i aprila ruske trupe su oslobodile 34 naselja i oko 700 kvadratnih kilometara teritorije.

Prema njegovim riječima, ukrajinska vojna komanda pokušava da "prikrije" poraz iz februara i marta kroz informativnu kampanju o navodnom vraćanju 480 kilometara teritorije.

Rusija

Valerij Gerasimov

Ruska vojna operacija 2026

Slavjansk

Kramatorsk

Luganska Narodna Republika

Pročitajte više

Svijet

Lavrov: Rusija pozitivno gleda na mogućnost nastavka mirovnih pregovora s Ukrajinom

2 d

0
Svijet

Amerika stala uz Rusiju i Kinu - glasala protiv Ukrajine

1 mj

0
Svijet

Izvještaj: Ukrajinska vojska u katastrofalnom stanju, situacija kritična!

2 mj

0
Палата

Republika Srpska

Ruska delegacija u Banjaluci: Sastanak sa rukovodstvom Srpske

1 h

0

Više iz rubrike

Нуклеарна електрана

Svijet

Svijet sa više nuklearnih sila bio bi izuzetno opasan, evo i zašto

1 h

0
Начелник војске: Руске снаге незадрживо се крећу ка два кључна града

Svijet

Načelnik vojske: Ruske snage nezadrživo se kreću ka dva ključna grada

1 h

0
Британски премијер Кир Стармер

Svijet

Starmer: Nisam trebao imenovati Pitera Mandelsona za ambasadora

1 h

0
Преговори Ирана и САД, усмјерени на окончање рата на Блиском истоку, почели су у Исламабаду, 11.04.2026.

Svijet

Novi pregovori u Islamabadu pod znakom pitanja, primirje Izraela i Libana krhko

1 h

0

Sutra bez struje 1.300 potrošača

Sudar na zapadnom tranzitu: Velike gužve na ulazu u Banjaluku

Kada je najbolji trenutak za jutarnju kafu: Nauka ima odgovor

Crveni "eliksir zdravlja": Ovo je jedna od najvažnijih namirnica za srce, probavu i zaštitu organizma

Poznat identitet osmoro ubijene djece: Pucao mališanima u glavu dok su spavali

