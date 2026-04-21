Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov izjavio je da su ruske trupe u potpunosti završile oslobađanje Luganske Narodne Republike, prenijela je Ria Novosti.
Govoreći na komandnom mjestu kombinovane formacije ruske "Južne" grupe snaga, Gerasimov je rekao da je "oslobođenje Luganske Narodne Republike u potpunosti završeno".
On je dodao da Zajednička grupa snaga trenutno napreduje u svim pravcima.
Načelnik vojske: Ruske snage nezadrživo se kreću ka dva ključna grada
Prema njegovim riječima, tokom marta i aprila ruske trupe su oslobodile 34 naselja i oko 700 kvadratnih kilometara teritorije.
Prema njegovim riječima, ukrajinska vojna komanda pokušava da "prikrije" poraz iz februara i marta kroz informativnu kampanju o navodnom vraćanju 480 kilometara teritorije.
