Amerika stala uz Rusiju i Kinu - glasala protiv Ukrajine

ATV

06.03.2026

11:25

Foto: Brett Sayles/Pexels

Sjedinjene Američke Države pridružile su se Rusiji, Kini i Nigeru u protivljenju rezoluciji koja osuđuje napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu kao prijetnju nuklearnoj bezbjednosti, koju je usvojio odbor UN-ovog tijela za nuklearnu energiju, potvrdile su diplomate.

Rezolucija, koju je usvojio Odbor guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju od 35 zemalja, sedma je o Ukrajini otkako ju je Rusija napala prije četiri godine.

Prva je ovo od sedam kojoj se protive i Sjedinjene Države.

SAD ne podržavaju rezoluciju

"Iako i dalje podržavamo rad IAEA u zemlji, ne podržavamo trenutno razmatranje nepotrebne rezolucije Odbora koja ne pomaže u postizanju mira između Ukrajine i Rusije", saopštile su Sjedinjene Države u svojoj izjavi odboru prije glasanja.

Američki predsjednik Donald Tramp u protekloj je godini vršio pritisak na Ukrajinu za brzi mirovni sporazum koji bi mogao uključivati ustupanje teritorije Rusiji. Ukrajina je isključila mogućnost odustajanja od teritorije.

Rezolucija usvojena s 20 glasova za

Odbor IAEA usvojio je rezoluciju s 20 glasova za, uključujući Francusku, Veliku Britaniju, Australiju, Kanadu, Južnu Afriku i Argentinu, 10 suzdržanih i četiri glasa protiv, rekle su diplomate na zatvorenom sastanku.

Brazil, Egipat, Maroko i Saudijska Arabija bili su među suzdržanima.

Formulacija rezolucije nije bila tako snažna kao prethodne.

U tekstu koji je na uvid dobio "Rojters" navodi se da odbor "ponovo naglašava da napadi usmjereni na ukrajinsku energetsku infrastrukturu za snabdijevanje energijom nuklearnih elektrana izvan lokacije, uključujući ZNPP (nuklearnu elektranu Zaporožje), predstavljaju direktnu prijetnju nuklearnoj bezbjednosti".

SAD suzdržane i na Generalnoj skupštini UN

Do ovog je poteza došlo nakon što su Sjedinjene Države bile suzdržane na Generalnoj skupštini UN na godišnjicu invazije u februaru, kada je usvojena rezolucija kojom se podržavaju Ukrajina, njene međunarodne granice i izražava zabrinutost zbog intenziviranja ruskih napada na civile i ključnu energetsku infrastrukturu.

Ta je rezolucija usvojena sa 107 zemalja koje su glasale za, 12 protiv i 51 suzdržanom.

Sjedinjene Države tada su izjavile da rezolucija Generalne skupštine sadrži formulacije koje bi mogle odvratiti pažnju od aktuelnih pregovora usmjerenih na okončanje sukoba.

(Indeks)

