Kineskinja sa pomagačima upala u stan sunarodniku: Pretukli ga i opljačkali

ATV

06.03.2026

10:58

Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Surčinu uhapsili su državljanku Kine K. W. S. (46) zbog sumnje da je, zajedno sa još tri osobe, izvršila krivično djelo razbojništvo nad jednim svojim sunarodnikom.

Kineskinja se sumnjiči da je, sa još tri pomagača, brutalno prebila, a potom i pokrala žrtvu, a nesrećnog čovjeka oštetila je za više hiljada evra.

Иран-напад-Израел

Svijet

Svaki dan rata u Iranu sprži blizu milijardu dolara

Incident se dogodio u kući oštećenog u Surčinu, gdje su osumnjičena i njeni saučesnici presreli kineskog državljanina L. X. (33). Prema nezvaničnim informacijama, napadači su nasrnuli na žrtvu i nanijeli mu više udaraca u predjelu glave.

Nakon što su mu nanijeli tjelesne povrede, napadači su od žrtve oduzeli oko 300 evra, dokumenta i automobil marke "audi".

Osumnjičeni su se nakon pljačke sjeli u ukradeni automobil i odvezli se u nepoznatom pravcu.

Hapšenje

Iako je pobjegla sa lica mjesta, brzom akcijom policije, K. W. S. je locirana i privedena, dok se za ostalim učesnicima ovog napada i dalje intenzivno traga.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Ekonomija

Očekuje li nas veliko poskupljenje goriva na pumpama?

Osumnjičenoj je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, a i stragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će ispitati sve okolnosti ovog slučaja i raditi na identifikaciji ostalih počinilaca, prenosi Telegraf.rs.

