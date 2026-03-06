Logo
Ranjen sin ministra finansija Izraela tokom operacije protiv Hezbolaha

Рањен син министра финансија Израела током операције против Хезболаха
Foto: Tanjug / AP / Ariel Schalit

Sin ministra finansija Bezalela Smotriča ranjen je tokom operacija IDF-a na libanskoj granici, saopštili su izraelski mediji.

Prema prvim izvještajima zadobio je lakše rane i u stabilnom je stanju.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac poželio je je što brži oporavak Smotričevom sinu.

- Želim što brži oporavak sinu ministra Smotriča, koji je povrijeđen u Libanu dok je ispunjavao svoju dužnost protiv terorističke organizacije Hezbolah. Podrška svim borcima IDF-a koji se hrabro i s predanošću bore za sigurnost države Izrael. Cijeli izraelski narod stoji iza tebe i ponosan je na tebe - napisao je Kac na svom Iks nalogu.

