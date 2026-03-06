Ranjen sin ministra finansija Izraela tokom operacije protiv Hezbolaha

Autor:ATV
Sin ministra finansija Bezalela Smotriča ranjen je tokom operacija IDF-a na libanskoj granici, saopštili su izraelski mediji.
Prema prvim izvještajima zadobio je lakše rane i u stabilnom je stanju.
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac poželio je je što brži oporavak Smotričevom sinu.
- Želim što brži oporavak sinu ministra Smotriča, koji je povrijeđen u Libanu dok je ispunjavao svoju dužnost protiv terorističke organizacije Hezbolah. Podrška svim borcima IDF-a koji se hrabro i s predanošću bore za sigurnost države Izrael. Cijeli izraelski narod stoji iza tebe i ponosan je na tebe - napisao je Kac na svom Iks nalogu.
מחזק את חברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואת משפחתו, ומאחל החלמה מהירה לבנו הלוחם שנפצע בלבנון בעת מילוי תפקידו מול ארגון הטרור חיזבאללה.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 6, 2026
אני מחבק ומחזק את כל לוחמי ולוחמות צה"ל שנלחמים בגבורה ובמסירות בכל הזירות למען ביטחון מדינת ישראל. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם וגאה בכם 🇮🇱
