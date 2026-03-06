Logo
Od najave Katara strahuje cijeli svijet

06.03.2026

15:25

Катар, Доха главни град
Foto: Tanjug/AP

Katar očekuje da će svi proizvođači energije u Zalivu obustaviti izvoz u roku od nekoliko sedmica ako se sukob s Iranom nastavi i cijena nafte poraste na 150 dolara po barelu, rekao je ministar energetike te zemlje Sad al-Kabi za "Fajnenšal Tajms" u intervjuu objavljenom danas, 6. marta.

Katar je u ponedjeljak zaustavio proizvodnju ukapljenog prirodnog gasa, dok je Iran nastavio napadati zemlje Zaliva kao odgovor na izraelske i američke napade.

Proizvodnja ukapljenog prirodnog plina (LNG) u zemlji ekvivalentna je oko 20 odsto globalne ponude i igra glavnu ulogu u uravnoteženju potražnje za gorivom na azijskom i evropskom tržištu.

"Očekujemo da će svi koji se već nisu pozvali na 'višu silu' to učiniti u narednih nekoliko dana. Svi izvoznici u regiji Zaliva moraće se pozvati na 'višu silu'", rekao je Kabi.

"Ako se ovaj rat nastavi nekoliko sedmica, rast BDP-a širom svijeta će biti pogođen. Cijena energije će svima porasti. Doći će do nestašice nekih proizvoda i doći će do lančane reakcije fabrika koje neće moći snabdijevati", dodao je.

Kabi je poručio da čak i ako rat odmah završi, Kataru bi trebale "sedmice do mjeseci" da se vrati normalnom ciklusu isporuka.

Prognozirao je da bi cijene sirove nafte mogle dostići 150 dolara po barelu za dvije do tri sedmice ako brodovi i tankeri ne budu mogli proći kroz Hormuški moreuz, koji je najvažnija svjetska ruta za izvoz nafte, povezujući najveće proizvođače nafte u Meksičkom zalivu sa Omanskim zalivom i Arapskim morem.

Kabi takođe očekuje da će cijene plina porasti na 40 dolara po milionu britanskih termalnih jedinica.

