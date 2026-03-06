Njemački ministar: Iran mora odmah da prekine napade na treće zemlje

Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful pozvao je danas Iran da prestane sa pokretanjem "neodgovornih" napada na treće zemlje, ali je dodao da ne vidi neposrednu prijetnju po NATO savez.

"Potpuno je neopravdano da Iran napada države koje nisu učestvovale u napadima na Iran", rekao je Vadeful, prenosi Rojters. Vadeful je, takođe, najavio dodatnu humanitarnu pomoć od skoro 100 miliona evra i rekao da zemlje moraju da osiguraju da se raseljavanje ljudi na Bliskom istoku ne pretvori "novi talas izbjeglica".

Njemački ministar spoljnih poslova je rekao i da Ukrajina ostaje glavni bezbjednosni prioritet Njemačke i pozvao Mađarsku da prestane da blokira pomoć toj zemlji, prenosi Tanjug.