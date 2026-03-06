Logo
Large banner

Njemački ministar: Iran mora odmah da prekine napade na treće zemlje

Izvor:

Telegraf

06.03.2026

15:01

Komentari:

0
Њемачки министар: Иран мора одмах да прекине нападе на треће земље

Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful pozvao je danas Iran da prestane sa pokretanjem "neodgovornih" napada na treće zemlje, ali je dodao da ne vidi neposrednu prijetnju po NATO savez.

"Potpuno je neopravdano da Iran napada države koje nisu učestvovale u napadima na Iran", rekao je Vadeful, prenosi Rojters. Vadeful je, takođe, najavio dodatnu humanitarnu pomoć od skoro 100 miliona evra i rekao da zemlje moraju da osiguraju da se raseljavanje ljudi na Bliskom istoku ne pretvori "novi talas izbjeglica".

Njemački ministar spoljnih poslova je rekao i da Ukrajina ostaje glavni bezbjednosni prioritet Njemačke i pozvao Mađarsku da prestane da blokira pomoć toj zemlji, prenosi Tanjug.

Podijeli:

Tagovi :

NATO

Njemačka

Iran

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хоће ли НАТО у рат због напада Ирана на Турску?

Svijet

Hoće li NATO u rat zbog napada Irana na Tursku?

2 d

0
Балистичка ракета

Svijet

NATO oborio raketu Irana koja je išla prema Turskoj

2 d

0
Марк Руте

Svijet

NATO neće učestvovati u vojnoj operaciji SAD i Izraela protiv Irana

4 d

0
Москва: ЕУ и НАТО користе Украјину како би од ње направили "анти-Русију"

Svijet

Moskva: EU i NATO koriste Ukrajinu kako bi od nje napravili "anti-Rusiju"

2 sedm

0

Više iz rubrike

Lisice zatvor pritvor

Svijet

Mađari pohapsili ukrajinske bankare, zaplijenjeno 80 miliona u kešu

2 h

0
Сијарто: Хрватска и Европска комисија покушавају да ометају испоруку нафте

Svijet

Sijarto: Hrvatska i Evropska komisija pokušavaju da ometaju isporuku nafte

2 h

0
Вепар напао планинарку, угризао је за ногу

Svijet

Vepar napao planinarku, ugrizao je za nogu

3 h

0
Орбан: Кијев изазива енергетску кризу да би срушио мађарску владу

Svijet

Orban: Kijev izaziva energetsku krizu da bi srušio mađarsku vladu

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

40

Istraživanje: Pronađene dvije vrste sisara za koje se vjerovalo da su izumrle

16

39

U Parizu predstavljena kolekcija Marine Radetić Love Marin

16

20

Drama u Beogradu: Muškarac prijetio pištoljem na ulici!

16

16

Tramp: Kuba će ubrzo pasti, SAD spremaju specijalnu politiku prema Havani

16

09

Zaharova: Evropa u stadijumu apsolutnog ludila i samoubistva, situacija se zbog Irana mijenja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner