Moskva: EU i NATO koriste Ukrajinu kako bi od nje napravili "anti-Rusiju"

Evropska unija i NATO koriste Ukrajinu kako bi od nje napravili "anti-Rusiju" i sredstvo za nanošenje strateškog poraza Rusiji, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin.

- Ukrajinu zapadne zemlje, EU i NATO prije svega koriste kako bi od nje napravile anti-Rusiju i iskoristile je kao sredstvo za nanošenje strateškog poraza Rusiji, za uklanjanje naše zemlje iz redova uticajnih aktera, kao i za lišavanje statusa sile koja s pravom učestvuje u formiranju ključnih tendencija međunarodne zajednice - istakao je Galuzin u svom govoru na međunarodnom diskusionom klubu "Valdaj".

Gradovi i opštine Mjesečni zakup jedna marka: Opština u Hercegovini dobija hotel

On se potom osvrnuo na saradnju Rusije sa zemljama Zajednice nezavisnih država.

- Koju god sferu interesa ruske države da uzmete, praktično svuda vidimo potrebu za savezničkim odnosima sa pomenutim državama. Zašto? Prije svega zbog pitanja bezbjednosti - naveo je Galuzin, prenosi RT Balkan.

On je naglasio da Rusija poštuje suverenitet zemalja ZND i da upravo sa te pozicije razvija savezničke odnose sa njima.

- Mi u potpunosti poštujemo suverenitet i nezavisnost ovih država. Upravo sa pozicije suverene ravnopravnosti razvijamo savezničke i partnerske odnose sa ogromnom većinom tih država - istakao je ruski diplomata.

Ipak, kako kaže, Rusija se suočava sa ozbiljnim izazovima usljed toga što su se neke zemlje ZND-a odrekle svog suvereniteta.

Republika Srpska Institut za javno zdravstvo izdao hitno upozorenje

- Već imamo posla sa veoma ozbiljnim izazovima, jer kao rezultat toga što su se određene poznate zemlje odrekle svog suvereniteta, mi se iz tih pravaca suočavamo sa direktnim vojno-političkim, ekonomskim, psihološkim, sankcionim, pravnim i svim drugim vrstama pritisaka. Preduzimamo mjere za suzbijanje takvih izazova i prijetnji - poručio je Galuzin.

On je pojasnio da su Ukrajina i Moldavija predale svoj suverenitet Zapadu, kako u pogledu unutrašnjeg razvoja, tako i u pogledu svog međunarodnog pozicioniranja.