Oprez! Lažni zdravstveni radnici zovu građane i nude jeftine lijekove

Policijski službenici Policijska uprava Banjaluka preduzimaju sve potrebne mjere i radnje povodom prijava koje su zaprimljene od građana i Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, a koje se odnose na potencijalne prevare putem telefonskih poziva.

Prema prijavi koja je 17. februara evidentirana u nadležnoj policijskoj stanici, nepoznato žensko lice sa različitih pretplatničkih brojeva kontaktira građane, lažno se predstavljajući kao radnik fonda. Tokom razgovora, osumnjičena iznosi navodne podatke o zdravstvenom stanju osoba koje poziva, te im nudi medikamente koje inače koriste, ali po navodno povoljnijoj, sniženoj cijeni.

Slučaj je odmah prijavljen i dežurnom tužiocu Okružno javno tužilaštvo Banjaluka, koji je obaviješten o svim do sada prikupljenim informacijama.

Svijet Zaharova: Moskva zahvalna Vašingtonu na želji da se postigne mir

Iz Policijske uprave Banjaluka apeluju na građane da budu krajnje oprezni prilikom komunikacije sa nepoznatim licima, posebno ukoliko se razgovor odnosi na zdravstvene podatke, novčane transakcije ili ponude medikamenata.

Građanima se savjetuje da:

Ne dijele lične i zdravstvene podatke putem telefona,

Ne uplaćuju novac nepoznatim licima,

Provjere identitet pozivaoca prije bilo kakve odluke,

Svaki sumnjiv poziv odmah prijave.

Ukoliko raspolažu bilo kakvim informacijama u vezi sa navedenim slučajem, građani mogu obavijestiti najbližu policijsku stanicu ili pozvati besplatan broj telefona 122.

Nadležni organi nastavljaju rad na rasvjetljavanju ovog slučaja s ciljem zaštite građana i sprječavanja daljih zloupotreba.