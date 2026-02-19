Burno na samom početku sjednice Skupštine Grada: Stanivuković napustio salu

Kašnjenje od 45 minuta, a već na samom početku prekinuta desetominutnom pauzom, tako je počela šesta redovna sjednica Skupštine Grada. Uprkos burnoj atmosferi i proceduralnim raspravama, obezbijeđena je većina za rad i odlučivanje.

Prije početka sjednice održana je pres konferencija koalicione većine, što je, prema navodima odbornika, bio razlog kašnjenja. Tom prilikom izraženo je nezadovoljstvo jer je dio materijala za sjednicu dostavljen kasno, što, kako su naveli, otežava kvalitetnu pripremu i raspravu.

Posebno su se osvrnuli na regulacione planove, poručivši da se takva dokumenta ne mogu „tek tako“ usvajati, bez detaljne analize i dovoljno vremena za razmatranje. Najavljeno je i da će naredne sedmice biti zakazana posebna sjednica Skupštine, na kojoj će se raspravljati o stanju u Ekotoplanama, kao i o problemu zagađenja vazduha u gradu.

Na dnevnom redu šeste redovne sjednice nalazi se ukupno 72 tačke, među kojima su konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta, više regulacionih planova, kao i izvještaji o poslovanju gradskih preduzeća. Jedna od značajnijih tačaka odnosi se i na prijedlog odluke o kreditnom zaduženju za finansiranje rekonstrukcije puteva u Motikama, Kuljanima i Priječanima.

Tokom sjednice gradonačelnik Draško Stanivuković zatražio je povredu poslovnika, ali je utvrđeno da poslovnik nije prekršen, nakon čega je napustio sjednicu.