Budimpešta razmatra obustavu izvoza struje i gasa Kijevu

Izvor:

SRNA

19.02.2026

11:09

Komentari:

0
Будимпешта разматра обуставу извоза струје и гаса Кијеву

Mađarska razmatra obustavu izvoza električne energije i gasa Ukrajini i preduzeće korake ukoliko Kijev ne nastavi isporuke sirove nafte cjevovodom "Družba", izjavio je Gergelj Guljaš, šef kabineta premijera Viktora Orbana.

Guljaš je rekao na konferenciji za novinare da je Vlada aktivirala strateške rezerve nafte, nakon što je naftna grupa MOL to zatražila u ponedjeljak, 16. februara.

горан петронијевић

Republika Srpska

Petronijević: Situacija oko uslovnog otpusta zbog smrti supruge vrlo delikatna, Karadžićevo zdravlje nije dobro

Ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je ranije da je Mađarska prestala da isporučuje dizel-gorivo Ukrajini kao odgovor na ucjenu Kijeva, koji iz političkih razloga ne nastavlja tranzit ruske nafte u Mađarsku preko "Družbe".

Sijarto je ocijenio da Ukrajina pokušava da izazove energetsku krizu u Mađarskoj i da utiče na izbore koji će biti održani u aprilu.

Tagovi :

Mađarska

Ukrajina

gas

