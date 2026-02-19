Budimpešta razmatra obustavu izvoza struje i gasa Kijevu

Mađarska razmatra obustavu izvoza električne energije i gasa Ukrajini i preduzeće korake ukoliko Kijev ne nastavi isporuke sirove nafte cjevovodom "Družba", izjavio je Gergelj Guljaš, šef kabineta premijera Viktora Orbana.

Guljaš je rekao na konferenciji za novinare da je Vlada aktivirala strateške rezerve nafte, nakon što je naftna grupa MOL to zatražila u ponedjeljak, 16. februara.

Ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je ranije da je Mađarska prestala da isporučuje dizel-gorivo Ukrajini kao odgovor na ucjenu Kijeva, koji iz političkih razloga ne nastavlja tranzit ruske nafte u Mađarsku preko "Družbe".

Sijarto je ocijenio da Ukrajina pokušava da izazove energetsku krizu u Mađarskoj i da utiče na izbore koji će biti održani u aprilu.