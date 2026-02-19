Sijarto: Tramp se zalaže za mir širom svijeta

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da je Donald Tramp jedini globalni lider koji se dosljedno zalaže za mir širom svijeta i igra vodeću ulogu u unapređenju diplomatskih rješenja oružanih sukoba.

"Njegovi mirovni napori pružaju nadu mnogim regionima pogođenim ratom. Zato je Mađarska odmah podržala inicijativu Odbora za mir", naveo je Sijarto na "Iksu".

Auto-moto Dva dugmeta koja uklanjaju maglu sa šoferšajbe

On je dodao da će na sastanku Odbora za mir nastaviti da podržava međunarodne napore usmjerene ka postizanju mira, bilo u Ukrajini ili na Bliskom istoku, jer ti sukobi direktno utiču na bezbjednost cijele Evrope.