Sijarto: Tramp se zalaže za mir širom svijeta

Izvor:
SRNA
19.02.2026
09:31
Komentari:0
Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da je Donald Tramp jedini globalni lider koji se dosljedno zalaže za mir širom svijeta i igra vodeću ulogu u unapređenju diplomatskih rješenja oružanih sukoba.
"Njegovi mirovni napori pružaju nadu mnogim regionima pogođenim ratom. Zato je Mađarska odmah podržala inicijativu Odbora za mir", naveo je Sijarto na "Iksu".
Auto-moto
Dva dugmeta koja uklanjaju maglu sa šoferšajbe
On je dodao da će na sastanku Odbora za mir nastaviti da podržava međunarodne napore usmjerene ka postizanju mira, bilo u Ukrajini ili na Bliskom istoku, jer ti sukobi direktno utiču na bezbjednost cijele Evrope.
BiH
1 h0
Gradovi i opštine
1 h0
Stil
1 h0
Hronika
1 h0
Najnovije
Najčitanije
10
15
10
14
10
09
10
06
10
01
Trenutno na programu