Logo
Large banner

Sijarto: Tramp se zalaže za mir širom svijeta

Izvor:

SRNA

19.02.2026

09:31

Komentari:

0
Сијарто: Трамп се залаже за мир широм свијета
Foto: ATV

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je da je Donald Tramp jedini globalni lider koji se dosljedno zalaže za mir širom svijeta i igra vodeću ulogu u unapređenju diplomatskih rješenja oružanih sukoba.

"Njegovi mirovni napori pružaju nadu mnogim regionima pogođenim ratom. Zato je Mađarska odmah podržala inicijativu Odbora za mir", naveo je Sijarto na "Iksu".

Аутомобил

Auto-moto

Dva dugmeta koja uklanjaju maglu sa šoferšajbe

On je dodao da će na sastanku Odbora za mir nastaviti da podržava međunarodne napore usmjerene ka postizanju mira, bilo u Ukrajini ili na Bliskom istoku, jer ti sukobi direktno utiču na bezbjednost cijele Evrope.

Podijeli:

Tagovi :

Peter Sijarto

Amerika

Donald Tramp

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хелез жели да Гламоч претвори у бојно поље

BiH

Helez želi da Glamoč pretvori u bojno polje

1 h

0
Сарајево

Gradovi i opštine

U podne protest radnika Stomatološkog fakulteta ispred kantonalne Vlade u Sarajevu

1 h

0
Кошуља најновији тренд

Stil

Košulja sa otiskom pegle košta skoro 1.000 evra: Ljudi bijesni zbog najnovijeg trenda

1 h

0
Дјевојка повријеђена у трамвајској несрећи пребачена на друго одјељење

Hronika

Djevojka povrijeđena u tramvajskoj nesreći prebačena na drugo odjeljenje

1 h

0

Više iz rubrike

Нема више "окупације" ових дестинација: Уведене забране на плажама

Svijet

Nema više "okupacije" ovih destinacija: Uvedene zabrane na plažama

1 h

0
Руска ПВО оборила 113 украјинских дронова

Svijet

Ruska PVO oborila 113 ukrajinskih dronova

1 h

0
Окупљене присталице бившег предсједника

Svijet

Bivšeg predsjednika osudili na doživotnu robiju

1 h

0
Бил Гејтс отказао говор на Самиту у Индији због питања о везама са Епстајном

Svijet

Bil Gejts otkazao govor na Samitu u Indiji zbog pitanja o vezama sa Epstajnom

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

15

Policija istražuje prijetnje Jeleni Trivić

10

14

Završena drama u auto servisu: Vlasnik riješen da odbrani svoj plac na koji je stavljena hipoteka

10

09

Više nije bolje: Koliko novca treba imati na tekućem računu

10

06

Irfan Karić predat Tužilaštvu: Pored droge pronađena mu i municija

10

01

Gorio pogon peleta u Novom Gradu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner