Petronijević: Situacija oko uslovnog otpusta zbog smrti supruge vrlo delikatna, Karadžićevo zdravlje nije dobro

Izvor:

SRNA

19.02.2026

10:53

Петронијевић: Ситуација око условног отпуста због смрти супруге врло деликатна, Караџићево здравље није добро

Goran Petronijević, član pravnog tima Radovana Karadžića, izjavio je da zbog povjerljivosti ne može da govori o eventualnom uslovnom otpustu Karadžića iz britanskog zatvora zbog smrti supruge, te ukazao da je situacija izuzetno delikatna, te da zdravstveno stanje prvog predsjednika Republike Srpske uopšte nije dobro.

- O tome ne možemo sada govoriti. Raznih priča je tu bilo i da li će ga pustiti da dođe. Nažalost, taj postupak je vrlo komplikovan i spada u grupu takozvanih konfindenšl /poverljivih/ zahteva, tako da ja čak ni ne mogu govoriti o tome - naveo je Petronijević.

Петар Јокановић

Banja Luka

"Zaposleni u banjalučkim vrtićima od ponedjeljka u štrajku"

Na pitanje koliko bi inače takav proces trajao i da li bi bilo dovoljno vremena da bi Karadžić mogao da stigne na sahranu supruge Ljiljane sutra na Palama, Petronijević kaže da, nažalost, ne bi.

- Njegovo zdravstveno stanje koje uopšte nije dobro - rekao je Petronijević, te dodao da još ne zna da li je Karadžić i obaviješten o smrti supruge.

- Sa mnom nije komunicirao, nismo se čuli sinoć, a da li se čuo sa nekim iz porodice, to treba pitati njih - rekao je on.

Prema njegovim riječima, pitanje je i kako bi ta informacija uticala na Karadžićevo teško zdravstveno stanje.

Драган Лукач

Banja Luka

Lukač: Bez uvida građana nema usvajanja regulacionih planova

- Situacija je veoma delikatna. On je u lošem zdravstvenom stanju. Kako može uticati na njega ovo što se desilo, da ne pričam - istakao je Petronijević.

Kada je riječ o Haškom mehanizmu i da li će odgovoriti na eventualni zahtjev za uslovni otpust zbog smrti supruge, Petronijević je izrazio sumnju, te podsjetio da Karadžića nisu pustili na sahranu ni kada mu je umro brat niti na četrdesetnicu, i to iz Haga, a kamoli iz zatvora.

Petronijević je dodao da će vjerovatno doći na sahranu Karadžićeve supruge sutra na Palama.

Govoreći o zdravstvenom stanju Karadžića, Petronijević je rekao da se prvi predsjednik Republike Srpske nalazi u zatvorskom stacionaru.

- Čim ga prebace u stacionar, to znači da je situacija loša - dodao je Petronijević.

Napomenuo je da su generalu Ratku Mladiću odbili zahtjev za vanredni otpust tako što su rekli da se "ne nalazi u terminalnoj fazi", nakon što su pustili generala Nebojšu Pavkovića teško oboljelog od raka.

- To su zlikovci, puste te samo da ne umreš tamo, da njima ne bude na teret - rekao je Petronijević.

Petronijević je ocijenio da se situacija u svijetu mijenja i da je Mehanizam izgubio finansiranje od SAD, pa je sada pitanje koliko će EU podnositi "teret" tog suda.

- Sama činjenica da je sadašnja američka administracija to uradila govori o tome da su faktički prećutno priznali ono što mi govorimo - da to nije sud, nego jednostavno jedna kaznena ekspedicija, disciplinski organ NATO-a - rekao je Petronijević.

Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora pred haškim sudom za navodne ratne zločine u BiH, a 2021. godine prebačen je da služi kaznu u britanski zatvor na ostrvu Vajt.

Ljiljana Zelen Karadžić preminula je juče u Istočnom Sarajevu u 81. godini.

Karadžićeva je po profesiji bila neuropsihijatar, a od 1993. do 2002. godine obavljala je funkciju predsjednika Crvenog krsta Republike Srpske.

Biće sahranjena sutra na gradskom groblju Bare na Palama.

Goran Petronijević

Radovan Karadžić

Ljiljana Zelen Karadžić

