Irfan Karić predat Tužilaštvu: Pored droge pronađena mu i municija

Prava drama odvijala se juče u Sarajevu kada se obijesni vozač Irfan Karić zaletio u masu ljudi tokom protesta u ulici Hamze Hume.

On je predat u nadležnost Kantonalnog tužilaštva gdje će biti zadržan 24 sata i u tom zakonskom roku tužilac će odlučiti o eventualnom prijedlogu za pritvor.

Podsjećamo, policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga su prilikom ličnog pretresa I.K. pronašli određenu količinu materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu amfetamin. Po pribavljanju usmenih naredbi za pretres, u unutrašnjosti vozila je na mjestu događaja pronađeno više od 50 različitih pakovanja sa sadržajem materija koje asociraju na različite opojne droge: tzv. „lude gljive“ (oko 330 grama), marihuanu (oko 640 grama), speed (oko 98 grama), kokain (oko 25 grama), MDMA (oko 8,5 grama), te tri „sličice“ LSD-a.

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga izvršili su i pretres stambenih prostorija osumnjičenog, na području opštine Novo Sarajevo, te je tom prilikom pronađena određena količina materija koje asociraju na opojne droge kokain i marihuana, kao i 263 komada puščane municije.

Lišen slobode

Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, Sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje i Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija, I.K. (1998) je lišen slobode i predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS.

S obzirom na činjenicu da je imenovani višestruki povratnik u činjenju saobraćajnih prekršaja, i da je zatečen da upravlja vozilom tokom izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, policijski službenici Jedinice za saobraćaj su od I.K. privremeno oduzeli predmetno motorno vozilo. Takođe, vozač je i testiran na prisustvo opojnih droga, kojom prilikom je utvrđeno da je isti pozitivan na psihoaktivne supstance.