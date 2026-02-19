Akcija ”Smagler”: Mamula i Dule priznali krivicu, osuđeni na šest godina zatvora

Autor:Ognjen Matavulj
Srđan Makrić (33) zvani Mamula i Dušan Janjilović (30) zvani Dule, obojica iz Doboja, osuđeni su u Okružnom sudu u Doboju na po tri godine zatvora zbog trgovine drogom.
Radi se o dvojici optuženih iz predmeta ”Smagler”, a presuda je izrečena nakon što je sud prihvatio sporazum o priznanju krivice koji su optuženi sklopili sa dobojskim tužilaštvom.
Obojica su oglašeni krivim da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.
Prema optužnici Makrić je od februara do 22. avgusta prošle godine u više navrata nabavljao i prodavao kokain i marihuanu. Kokain je čak miješao sa drugim supstancama kako bi dobili na težini. Janjilovića optužnica tereti da je u više navrata prodavao kokain i spid.
Optužnicom je obuhvaćeno još 18 osoba. Prvooptuženi je Dario Jekić zvani Jeka kome se, osim trgovine drogom, na teret stavljaju paljevine vozila, neovlašteno posjedovanje oružja, neovlašteno fotografisanje... U optuženičkoj klupi su još i Mihajlo Vuković, Nikola i Milan Paravac, Aleksandar Miladinović, Damir Dejanović, Bojan Tutnjević, Nermin Bećirović, Dušan Dušanić, Nemanja Jović, Mišo Kuprešak, Goran Lazić, Dušan Okilj, Miloš Pejić, Dejan Keser, Đorđe Jerinić, Nenad Kuprešak i Sanin Salihović.
