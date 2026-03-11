Grad Banjaluka daje do 15.000 KM: Evo ko i kako može konkurisati

Autor:ATV
Grad Banjaluka raspisao je javni poziv za udruženja građana i fondacije koja žele da realizuju projekte u lokalnoj zajednici, a iz gradskog budžeta mogu dobiti od 2.500 do 15.000 KM po projektu.
Riječ je o novcu koji Grad svake godine dodjeljuje organizacijama civilnog društva kako bi realizovale programe korisne za građane, posebno za djecu, starije osobe i druge osjetljive grupe.
Prijaviti se mogu udruženja i fondacije koje su registrovane i imaju sjedište ili organizacionu jedinicu na području Banjaluke. Svako udruženje može poslati samo jedan projekat.
Projekti moraju biti realizovani u Banjaluci i završeni do kraja 2026. godine.
Grad je definisao sedam oblasti u kojima će finansirati projekte.
To su programi koji pomažu osobama sa invaliditetom da žive samostalnije, aktivnosti za starije osobe, projekti koji podržavaju žene i sprečavaju nasilje u porodici, programi za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, aktivnosti koje djecu uključuju u zaštitu životne sredine, programi za prevenciju bolesti zavisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja, kao i projekti koji se bave sprečavanjem vršnjačkog nasilja među djecom.
Da bi se prijavili, udruženja moraju dostaviti prijavni obrazac i opis projekta koji žele realizovati, prenosi "Bl portal".
Uz to se prilažu i osnovni dokumenti o organizaciji, kao što su rješenje o registraciji, poreski broj, statut udruženja, finansijski izvještaj za prošlu godinu, izvještaj o radu i plan rada za ovu godinu, te potvrda da su izmirene poreske obaveze.
Sve prijave pregledaće komisija koju imenuje gradonačelnik.
Komisija će ocjenjivati projekte prema nekoliko kriterijuma, među kojima su iskustvo organizacije, značaj projekta za zajednicu, plan aktivnosti i način na koji je predviđeno trošenje novca.
Nakon ocjenjivanja, gradonačelnik donosi odluku koji projekti će dobiti sredstva i sa tim udruženjima potpisuje ugovore.
Javni poziv otvoren je 21 dan od dana objavljivanja u novinama i na internet stranici Grada Banjaluka.
Prijave se predaju u zatvorenoj koverti u prijemnoj kancelariji Gradske uprave ili se šalju poštom na adresu Grada.
Rezultati javnog poziva biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Grada Banjaluka nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava.
Ovim programom Grad svake godine finansijski podržava projekte udruženja koja kroz različite aktivnosti pokušavaju poboljšati kvalitet života u lokalnoj zajednici.
