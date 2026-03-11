Logo
Kakve su cijene na Tržnici u Banjaluci

Какве су цијене на Тржници у Бањалуци
Foto: ATV

Na banjalučkoj „Tržnici“ ponuda voća i povrća je raznovrsna, a cijene pojedinih proizvoda i dalje variraju.

Jabuke do 3 KM, kruške 5

Kada je riječ o voću, jabuke se prodaju po cijeni od 2,5 do 3 KM po kilogramu, dok su banane od 3 do 3,5 KM. Narandže koštaju između 3 i 5 KM, a mandarine oko 3,5 KM po kilogramu. Za kruške je potrebno izdvojiti 4 do 5 KM, dok limun košta od 4,5 do 5,5 KM.

Najskuplje voće na tezgama je bijelo grožđe, čija cijena dostiže 13 do 14 KM po kilogramu, dok je crno grožđe znatno povoljnije i košta oko 4 KM. Nar se prodaje po cijeni od 6 do 7 KM, a suve šljive od 10 do 12 KM po kilogramu.

Cijene povrća

Kada je u pitanju povrće, paprika dostiže cijenu od 8 do 10 KM, dok je paradajz od 6 do 7 KM po kilogramu. Ista cijena je i za krastavac, koji se prodaje od 6 do 7 KM.

Mladi kupus košta između 3,5 i 4 KM, a mrkva od 2 do 3,5 KM. Za karfiol je potrebno izdvojiti oko 5 KM, dok tikvice koštaju oko 8 KM po kilogramu.

Od ostalih namirnica, pasulj se prodaje u rasponu od 7 do 13 KM, dok mladi luk košta 12 do 14 KM po kilogramu. Celer i peršun dostižu cijenu od oko 10 KM, a zelena salata se prodaje po 6 KM.

Među povoljnijim proizvodima su krompir, koji košta od 1,5 do 2 KM, kao i crveni luk od 2 do 3 KM, dok je cijena prase od 4 do 5 KM po kilogramu.

Kada je riječ o orašastim plodovima, očišćeni orasi koštaju 19 do 20 KM, suve smokve oko 19 KM, dok je lješnik najskuplji i dostiže cijenu od oko 30 KM po kilogramu. Bijeli luk takođe spada među skuplje proizvode i prodaje se od 18 do 20 KM po kilogramu.

(Glas Srpske)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

