Hapšenje u Banjaluci: Odbio da stane, pa vrijeđao policajce

Banjalučka policija uhapsila je vozača V. V. iz Laktaša koji se oglušio na naređenje policijskih službenika da zaustavi vozilo radi kontrole, te nastavio vožnju sve do parkiranja.

Prilikom kontrole, vozač je vrijeđao policijske službenike, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka. O svemu je obaviješten sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.