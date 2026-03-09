Logo
Large banner

Hapšenje u Banjaluci: Odbio da stane, pa vrijeđao policajce

Autor:

ATV

09.03.2026

11:06

Komentari:

0
Хапшење у Бањалуци: Одбио да стане, па вријеђао полицајце

Banjalučka policija uhapsila je vozača V. V. iz Laktaša koji se oglušio na naređenje policijskih službenika da zaustavi vozilo radi kontrole, te nastavio vožnju sve do parkiranja.

Prilikom kontrole, vozač je vrijeđao policijske službenike, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

O svemu je obaviješten sudija Odjeljenja za prekršaje Osnovnog suda u Banjaluci.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Policija

Laktaši

Banjaluka

vrijeđao policajce

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Министарство смирује грађане: Горива има довољно, нема прекида снабдијевања

Region

Ministarstvo smiruje građane: Goriva ima dovoljno, nema prekida snabdijevanja

4 h

0
Хормушки мореуз

Ekonomija

Nafta probila 100 dolara: Kreće domino efekat — gorivo, hrana i transport dramatično poskupljuju?

4 h

0
Умрла Мила Моралић

Region

Umrla Mila Moralić

4 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Republika Srpska

Pijan vrištao i vikao, pa uhapšen

4 h

0

Više iz rubrike

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Jezive scene: Autom pokosio tinejdžera (17) na motoru, ljekari mu se bore za život

6 h

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Hronika

Detalji nesreće u Milićima, obustavljen saobraćaj

17 h

0
Ауто се преврнуло у тунелу Граб, једна особа повријеђена

Hronika

Auto se prevrnulo u tunelu Grab, jedna osoba povrijeđena

1 d

0
Ухапшен Бањалучанин: У ауту и стану пронађено 1,3 килограма кокаина

Hronika

Uhapšen Banjalučanin: U autu i stanu pronađeno 1,3 kilograma kokaina

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

03

Zašto bi svako domaćinstvo trebalo da ima orhideju?

14

59

Puhovac: Najvažnije obezbijediti dovoljne količine goriva za Republiku Srpsku

14

56

Izrael uništio iranska skladišta goriva

14

41

Ceca komentarisala Cetinskog: Kakav logor, kakvi bakrači

14

26

Tadić: Osporavanje Kancelarije za međunarodnu saradnju je direktan napad na Ustav BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner