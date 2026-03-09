Umrla Mila Moralić

U 45. godini života preminula je Mila Moralić, novinarka, humanistkinja, sindikalistkinja i aktivistkinja.

Novinarsku karijeru gradila je na Media Servisu, a javnost je je upoznala na televiziji N1 Hrvatska u kojoj je šest godina radila kao reporterka, urednica Dnevnika, urednica i voditeljka političkog magazina "Točka na tjedan", piše Jutarnji list.

Za izvrsnost u svom novinarskom radu nagrađena je godišnjom nagradom Hrvatskog novinarskog društva “Marija Jurić Zagorka” 2025. godine.