Podrška vojnom savezu - NATO ucjena Srba

Podrška Bošnjaka i Hrvata u BiH vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine direktno ruši BiH i podriva stabilnost i mir, jer je ovaj savez koncipiran tako da bude usmjeren protiv Srba i Srbije, a samim tim i Republike Srpske, poručio je Milorad Dodik na društvenoj mreži Iks.

"Svaka manifestacija takvog koncepta i podrška Bošnjaka i Hrvata takvoj ideji, razara BiH na paramparčad.

Srpski narod je svoju volju za regionalnom stabilnošću pokazao kroz inicijative poput Otvorenog Balkana - prostora saradnje, trgovine i slobodnog kretanja bez granica. Dok smo mi nudili ekonomiju, povezivanje i stabilnost, drugi su očigledno izabrali vojno grupisanje i udruživanje jednih protiv drugih. Takve poruke ne doprinose povjerenju u regionu. Ipak, srpski narod zna da prepozna namjere i opasnost i uvijek je spreman da zaštiti svoje interese", poručio je Dodik.