Ranjen pripadnik kavačkog klana Radoslav Gile Stanišić, uhapšen državljanin BiH

Izvor:

vijesti.me

08.03.2026

15:08

U Podgorici je sinoć ranjen navodni pripadnik kavačkog klana Radosav Gile Stanišić, a povodom ovog incidenta crnogorska policija je uhapsila bh. državljanina.

Do ranjavanja je došlo sinoć iza ponoći, a kako pišu crnogorski mediji, Stanišić je odbio sarađivati s policijskim organima.

Crnogorska policija je saopštila da je nakon ranjavanja Stanišića blokiran grad, te da je uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine L.B. (29).

U vozilu u kojem je bio L.B. pronađen je pištolj marke "Valter" sa 15 metaka.

"Sinoć se nakon ponoći u Urgentni centar u Podgorici na ukazivanje ljekarske pomoći javilo lice R.S. (40) sa prostrelnom ranom u pred‌jelu lijeve potkoljenice. Policijski službenici su odmah preduzeli niz aktivnosti iz svoje nadležnosti na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je došlo do povređivanja R.S. koji ovom prilikom nije pružio detaljnije informacije o samom događaju i odbijao je saradnju u cilju otkrivanja d‌jela i utvrđivanja svih okolnosti. Postavljena je blokada grada, kontrolisano je više lica i dovedeno u službene prostorije u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je R.S. povrijeđen. Kroz ove aktivnosti, kontrolom blind vozila marke 'Audi', i lica L.B. (29), državljanina Bosne i Hercegovine, bliskog licu R.S., koji se u istom nalazio, policijski službenici pronašli su pištolj marke 'Valter' sa 15 komada municije bez fabričkog broja, koji je oduzet", ističe se u saopštenju.

Dodaju da je L.B. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično d‌jelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Kako pišu Vijesti.me, policija sumnja da je Stanišić ranjen iz nehata.

Radoslav Gile Stanišić

Kavački klan

Podgorica

Pucnjava

ranjavanje

