Pucnjava u Podgorici, blokiran grad, uhapšen državljanin BiH

Policija u Podgorici uhapsila je državljanin BiH čiji su inicijali L.B. /29/ kod kojeg je pronađeno oružje, nakon što je u tom gradu ranjen muškarac čiji su inicijali R.S. /40/.

U Urgentni centar u Podgorici oko ponoći se javilo lice R.S. na ukazivanje ljekarske pomoći sa ustrelnom ranom na lijevoj pokoljenici, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

R.S. je odbio da sarađuje sa policijom s ciljem rasvjetljivanja okolnosti pod kojim je ranjen, nakon čega je uslijedila blokada grada i kontrola više lica.

Kontrolom vozila "audi" i L.B, bliskog muškarcu R.S, koji se u istom automobilu nalazio, pronađen je pištolj "valter" sa 15 komada municije bez fabričkog broja, koji je oduzet.

L.B. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

U toku je preduzimanje mjera i dokaznih radnji s cilju utvrđivanja svih relevantnih podataka i okolnosti događaja.

Prema pisanjima crnogorskih medija, ranjen je pripadnik podgoričke ćelije kavačkog klana.