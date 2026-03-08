Vjerila se Jovana Jeremić, pokazala kakav je prsten dobila od Tigra

Voditeljka Jovana Jeremić već neko vrijeme uživa sa bokserom Milošem Stojkovićem Tigrom, a on je sada odlučio da njihov odnos popne na viši nivo, te joj je stavio prsten na ruku.

Jovana se tim povodom oglasila i otkrila detalje vjeridbe koja, kako objašnjava, nije klasična.

Jovana je istakla da poučena prethodnim iskustvima, ne vjeruje u prosidbe već samo u crkveni brak.

– U vjeridbe, poslije nekoliko koje sam imala preživjela ne vjerujem. Samo u “DA” pred Bogom – rekla je Jovana, pa objasnila da joj je Tigar naručio poseban prsten.

Vjerila se Jovana Jeremić

– Prsten je rađen po uzoru na englesku krunu, tiaru. Poseban, za kraljicu – ponosno je rekla voditeljka za Blic.

“Mnogo me je koštala prošla veza, nadrljala sam u svakom smislu”

Voditeljka Jovana Jeremić često privlači pažnju svojim izjavama, a nedavno je otvorila dušu, kada je govorila o muško-ženskim odnosima, bivšim partnerima, ali i novom dečku bokseru Milošu Stojanoviću Tigru.

– Rekla sam da neću o privatnom životu, ali prvi put mi se skoro desilo da upoznam i sretnem neke muškarce koji su javne ličnosti prije mene. Znači sigurna sam tu da će moj izbor u budućnosti biti muškarac koji je ime i prezime bez Jovane Jeremić. Za njega zna cijela Srbija i bez Jovane Jeremić. To je za mene spas. Svi drugi ulaze u odnos iz koristi. E, ne može, toga više nema. Zato i neću da pričam o tome prije braka. Ponosna sam na sebe što su moji izbori disciplinovani, donosila sam teške odluke, ali porodica mi je na prvom mjestu. Ako vidite da muškarac za godinu dana ne pravi prave poteze, nemojte da gubite vrijeme. Godinu dana je sasvim dovoljan period da se ljudi procjene. Ja sam mlada bila u braku, imam dijete, treniram, da nisam voditeljka radila bih u vojsci ili bih bila sportista, nema gubljenja vremena. Date jedan rok i isječete, to je tako – pričala je Jovana, pa nastavila:

– Pravi muškarac neće dozvoliti da padnete u ruke drugom. Do braka i trudnoće neću izgovoriti s kim sam. Mnogo me je koštala prošla veza, nadrljala sam u svakom smislu. Svi su bili sateliti, jer nijedan nije imao tu jačinu da možda ovog novog. Moj drugi suprug će biti ličnost sam za sebe, a ne dečko Jovane Jeremić, jer mnogima je to jedina funkcija u životu. Pored sebe želim muškarca koji je uspješan kao ja, sigurno se ne bih udala za slijepca. Ja volim da mirišem na Dior i da nosim dijamante. Ja sam sve sebi obezbijedila, roleks, stan, auto, moj novi muškarac će dobiti novu listu želja – zaključila je Jovana.