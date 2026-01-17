Logo
Large banner

Dečko Jovane Jeremić povezan sa ubijenim Živkom Bakićem

Izvor:

Blic

17.01.2026

10:24

Komentari:

0
Дечко Јоване Јеремић повезан са убијеним Живком Бакићем
Foto: elconfidencial

Živko Bakić bivši fudbaler Crvene Zvezde i vođa narko klana, pronađen je juče mrtav u šumi kod Sopota, a na društvenim mrežama se od njega oprostio fudbalski klub Rad u kojem je imao svoje fudbalske početke.

Živku su u mladosti predviđali blistavu sportsku karijeru, a kada je imao 17 godina trenirao ga je Miodrag Gidra Stojanović, otac Miloša Stojanovića Tigra - novog dečka voditeljke Jovane Jeremić, piše "Blic".

Kako možemo vidjeti u isječku iz lista "Sport", Živko Bakić je sa 17 godina imao velike ambicije, a u intervjuu koji je tada dao, zaslugu za svoj sportski uspjeh pripisivao je treneru Miodragu Stojanoviću Gidri.

ФК Партизан

Fudbal

Konačno stigle dobre vijesti za Partizan

"Za moju fizičku spremu zaslužen je trener Miodrag Gidra Stojanović. Znam da sam tek na početku ostvarenja velikih fudbalskih želja. Svjestan sam da samo ozbiljnim radom mogu ispuniti očekivanja i svoja i ljudi u klubu", rekao je tada on.

Na Fejsbuk stranici FK Rad oprostili su se od Živka.

"Sa velikom tugom opraštamo se od našeg Žiće, nekadašnjeg igrača i navijača FK Rad, koji je tragično izgubio život. Pamtićemo ga kao čovjeka izuzetne hrabrosti i snažne volje, koji je Rad nosio u sebi jako i iskreno. Život ga je kasnije odveo putem koji, nažalost, nije bio pravi, ali sjećanje na njega, ljubav prema Radu, drugarstvo i hrabrost ostaje jače od svega. FK Rad upućuje najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji ga pamte. Počivaj u miru", napisali su oni.

Gidra ubijen u sačekuši

Podsjetimo, 18. februara 2001. godine, u sačekuši ispred Teniskog kluba Partizan u Beogradu ubijen je Miodrag Stojanović, sportski funkcioner, bivši bokser, kaskader, Ginisov rekorder u disciplini trbušni sklekovi i nezvanično najjači Jugosloven uz Marijana Matijevića.

Дубровник

Ekonomija

Bh. kralj nekretnina se širi u Hrvatskoj, gradonačelnik najavio odgovor

Maskirani neidentifikovani napadač čekao je da Stojanović uđe u "audi“, a potom je u njega ispalio šest hitaca iz pištolja. Jedan metak Gidru je pogodio u vrat, a pet u predjelu grudi.

Njegov sin, Miloš Stojanović Tigar, naslijedio je od oca ljubav prema sportu i krenuo njegovim stopama te je danas uspješan bokser.

On je inače proteklih mjeseci u centru pažnje javnosti otkako je stupio u emotivnu vezu sa voditeljkom Jovanom Jeremić.

Podijeli:

Tagovi:

Živko Bakić

Miodrag Stojanović

Ubistvo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шпирић: Сарајевски покушаји подривања Српске додатно подстичу грађане да подрже СНСД

Republika Srpska

Špirić: Sarajevski pokušaji podrivanja Srpske dodatno podstiču građane da podrže SNSD

3 h

0
klkuč, nekretnina, vrata

Društvo

Niko ne želi da iznajmi stan samohranoj majci petoro djece

3 h

0
Политичар пријављен за напад на бившу партнерку

Gradovi i opštine

Političar prijavljen za napad na bivšu partnerku

3 h

0
Октривено шта је полиција затекла у бару смрти: ''Био сам приморан да пузим преко тијела''

Svijet

Oktriveno šta je policija zatekla u baru smrti: ''Bio sam primoran da puzim preko tijela''

3 h

0

Više iz rubrike

Узнемирујуће: Теодору Џехверовић погодили чашом на наступу

Scena

Uznemirujuće: Teodoru Džehverović pogodili čašom na nastupu

4 h

0
Ana Nikolić pjevačica

Scena

Ana Nikolić uletila u kuhinju restorana, pa legla na sto: Scena šokirala mnoge

16 h

0
Бресквица у кући затекла хаос, све објавила на друштвеним мрежама

Scena

Breskvica u kući zatekla haos, sve objavila na društvenim mrežama

20 h

0
Ко је Ненад Стевић? Отац дјетета Едите Арадиновић био мета покушаја убиства

Scena

Ko je Nenad Stević? Otac djeteta Edite Aradinović bio meta pokušaja ubistva

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

48

Ubijeni Živko Bakić je druga žrtva iz iste kriminalne grupe

13

45

Ako sutra bude isto vrijeme kao danas, ne slijedi nam dobra godina

13

21

Venecuela i SAD uspostavljaju novu agendu bilateralne saradnje

13

13

Svinja i prase prošetali magistralom, kamion strpljivo čekao

13

13

Kako konzumacija kafe utiče na krvni pritisak?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner