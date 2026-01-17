Dečko Jovane Jeremić povezan sa ubijenim Živkom Bakićem

Živko Bakić bivši fudbaler Crvene Zvezde i vođa narko klana, pronađen je juče mrtav u šumi kod Sopota, a na društvenim mrežama se od njega oprostio fudbalski klub Rad u kojem je imao svoje fudbalske početke.

Živku su u mladosti predviđali blistavu sportsku karijeru, a kada je imao 17 godina trenirao ga je Miodrag Gidra Stojanović, otac Miloša Stojanovića Tigra - novog dečka voditeljke Jovane Jeremić, piše "Blic".

Kako možemo vidjeti u isječku iz lista "Sport", Živko Bakić je sa 17 godina imao velike ambicije, a u intervjuu koji je tada dao, zaslugu za svoj sportski uspjeh pripisivao je treneru Miodragu Stojanoviću Gidri.

Fudbal Konačno stigle dobre vijesti za Partizan

"Za moju fizičku spremu zaslužen je trener Miodrag Gidra Stojanović. Znam da sam tek na početku ostvarenja velikih fudbalskih želja. Svjestan sam da samo ozbiljnim radom mogu ispuniti očekivanja i svoja i ljudi u klubu", rekao je tada on.

Na Fejsbuk stranici FK Rad oprostili su se od Živka.

"Sa velikom tugom opraštamo se od našeg Žiće, nekadašnjeg igrača i navijača FK Rad, koji je tragično izgubio život. Pamtićemo ga kao čovjeka izuzetne hrabrosti i snažne volje, koji je Rad nosio u sebi jako i iskreno. Život ga je kasnije odveo putem koji, nažalost, nije bio pravi, ali sjećanje na njega, ljubav prema Radu, drugarstvo i hrabrost ostaje jače od svega. FK Rad upućuje najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji ga pamte. Počivaj u miru", napisali su oni.

Gidra ubijen u sačekuši

Podsjetimo, 18. februara 2001. godine, u sačekuši ispred Teniskog kluba Partizan u Beogradu ubijen je Miodrag Stojanović, sportski funkcioner, bivši bokser, kaskader, Ginisov rekorder u disciplini trbušni sklekovi i nezvanično najjači Jugosloven uz Marijana Matijevića.

Ekonomija Bh. kralj nekretnina se širi u Hrvatskoj, gradonačelnik najavio odgovor

Maskirani neidentifikovani napadač čekao je da Stojanović uđe u "audi“, a potom je u njega ispalio šest hitaca iz pištolja. Jedan metak Gidru je pogodio u vrat, a pet u predjelu grudi.

Njegov sin, Miloš Stojanović Tigar, naslijedio je od oca ljubav prema sportu i krenuo njegovim stopama te je danas uspješan bokser.

On je inače proteklih mjeseci u centru pažnje javnosti otkako je stupio u emotivnu vezu sa voditeljkom Jovanom Jeremić.