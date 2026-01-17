Špirić: Sarajevski pokušaji podrivanja Srpske dodatno podstiču građane da podrže SNSD

Dok god BiH počiva na ravnoteži straha, a Sarajevo uspjehom za BiH smatra podrivanje Republike Srpske, građani Srpske će još snažnije na izborima podržavati SNSD i predsjednika Milorada Dodika, izjavio je u zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić.

On je istakao da su od postizanja Dejtonskog mirovnog sporazuma do danas bili rijetki trenuci u kojim su se gradili partnerski odnosi i politički dogovor, te podsjetio da su neke pobjede osvajane na nesporazumima i na međusobnim političkim sukobima.

- Bilo bi dobro da, 30 godina poslije Dejtona, pitamo sve političke faktore da li imamo isto viđenje BiH. Kada bismo to uradili, onda bismo shvatili i ne vidimo isto budućnost BiH, a ne možemo ni vidjeti kad ne razgovaramo o budućnosti ove zemlje, ni o unutrašnjim odnosima - ukazao je Špirić.

SVE DOK POSTOJI NEGACIJA SARAJEVA PREMA REPUBLICI SRPSKOJ NISMO NA DOBROM PUTU

On je rekao da je političko Sarajevo ušlo u fazu političkog autizma, da misli da se politika može voditi bez dijaloga, očekujući da će ključeve za evropski put BiH baciti neko spolja.

- Ne, to je politika guranja koja je i ocijenjena kao politika nedovoljnog napretka za jači iskorak ka EU - naveo je Špirić.

On je ocijenio da bi bilo dobro da dođe do promjene tog narativa, da se razgovara o svim otvorenim pitanjima, pa i o svim strahovima.

- Ljudi imaju pravo da imaju strah. Nisu ovdje u godinama rata jedni drugima dijelili čokoladu, to je bio krvavi rat. Ali se 30 godina nije radilo dovoljno na izgradnje politike povjerenja unutar BiH - smatra Špirić.

On je istakao da se bez politike povjerenja, partnerstva, dijaloga koja za bazu ima Dejtonski mirovni sporazum, teško može govoriti o uspjehu.

Špirić kaže da bi odnosi na globalnoj političkoj sceni, pa i kriza u regionu, trebali da otrijezne jednu malu zemlju punu nesporazuma kao što je BiH i da se ljudi posvete unutrašnjim problemima.

- Sve dok postoji negacija Sarajeva prema Republici Srpskoj, pa i obrnuto ponekad, mislim da nismo na dobrom putu - rekao je Špirić u intervjuu za Srnu.

DOBRO BI BILO DA POLITIČKO SARAJEVO RAZBIJE SVOJE OGLEDALO U KOJEM VIDI SAMO SEBE

Špirić je napomenuo da u BiH svi spavaju otvorenih očiju, ali da Republika Srpska mora ostati budna, budući da protiv sebe ima i političko Sarajevo i opoziciju iz Srpske.

- Dobro bi bilo da 2026. godina bude godina triježnjenja, ali ja nisam siguran - rekao je on.

Govoreći o ubrzanju evropskog puta i optužbe da ga SNSD navodno koči, Špirić je naveo da zapravo nije sreo politički subjekt iz Sarajeva koji raspravlja o evropskom putu i hoće to ubrzanje.

- Oni, dakle, imaju samo politički konsenzus u obračunu sa Banjalukom i sa Republikom Srpskom. A sve dotle dok taj politički narativ živi ovdje, nema ubrzanja tog puta - ocijenio je on.

Špirić je upitao o kakvom se napretku, a pogotovo ubrzanju evropskog puta BiH može pričati ako parlamentarna većina, koja se raspala nakon godinu i po, od međunarodnih adresa zahtijeva da se njihovi partneri u vlasti sankcionišu?

Špirić je ukazao da je vrijeme da se govori o tim zabludama i o izazovima.

- Oni su pokušali da prodaju tu priču kako je kočničar evropskog puta SNSD i Dodik. Oni će pokušati taj narativ zadrže do izbora 2026. godine. Ali, to nas ne smije obeshrabiti - poručio je Špirić.

U očuvanju interesa Republike Srpske na bazi Dejtonskog sporazuma, kaže Špirić, niko nema pravo da popusti u bilo kojem elementu.

- U godinama koje dolaze dobro bi bilo da političko Sarajevo razbije svoje ogledalo jer je u njemu sve vrijeme gledalo samo sebe, ne videći ni Srbe, ni Hrvate, ni njihove zahtjeve - naglasio je Špirić.

On je ukazao da se u BiH mora shvatiti da su svi jedni drugima potrebni kako bi bili postignuti uspjesi i na unutrašnjem planu, kao i na evropskom putu.

- Sve dok taj narativ ne bude promijenjen, nažalost, biće politika gordog posrtanja koja nije u interesu bilo koga i građana BiH - ocijenio je Špirić.

SDA JE PRAVILA BLOKADE I NIJE DOZVOLILA "TROJKI" DA SE HVALI UBRZANIM EVROPSKIM PUTEM

Komentarišući rad Parlamentarne skupštine, odnosno Predstavničkog doma i Doma naroda u prethodnom periodu, Špirić je rekao da je to vrlo teško posmatrati izolovano od opšte situacije i unutrašnjih odnosa u BiH.

- Svjedoci smo da je u ove posljednje četiri godine svijet, u političkom smislu, podivljao. Imamo regionalnu krizu, unutrašnju nestabilnost, političku nestabilnost koja se ogleda u tome da se u BiH još vode bitke unutrašnjih pobjeda i poraza - naveo je on.

Špirić kaže da je zbog toga i ocjena Brisela i Evropske komisije da BiH bilježi nedovoljan napredak na evropskom putu, zbog čega nije dobila datum otpočinjanja pregovora za članstvo.

- Dakle, 30 godina poslije Dejtona ova zemlja počiva na međusobnom strahu od jednih, drugih i trećih, a ne na povjerenju, uzajamnom poštovanju i dijalogu - ukazao je on.

Prema njegovim riječima, prva godina u kojoj je formirana parlamentarna većina postigla je određene rezultate, sve dotle dok je bila jasna.

On je pojasnio da ta većina, iako Dom naroda u ovim izborima nikad nije imao nacionalnu većinu, nije postojala u Klubu Bošnjaka jer je većinu i dalje kontrolisala SDA, koja je u ovom mandatu opozicija.

- Dakle, mi smo činili sve da ono što je dio političkog konsenzusa koji se postigao u okviru Savjeta ministara i postojeće većine bude podržano od SNSD-a unutar Doma naroda i postigli smo neke, doduše, nedovoljne rezultate, ali smo gurali naprijed sve dok političko Sarajevo, odnosno `trojka` iz Sarajeva nije vidjela da SDA neće dozvoliti da se ona hvali ubrzanim evropskim putem - rekao je Špirić.

Napomenuo je da je SDA iz opozicije činila sve da "trojku" u političkom smislu čini neuspješnom, čekajući izbore 2026. godine i to je bila zapravo najveća blokada.

- Kada nisu smjeli da ulaze u obračune sa SDA, oni su se okrenuli Republici Srpskoj, pokušavajući da od opozicije iz Srpske stvore alternativu ne politici nego Republici Srpskoj, zaboravljajući zapravo da se - ko će biti dio većine u ime Republike Srpske, pitaju birači na izborima - rekao je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda.

On je ocijenio da je to bila čista zloupotreba opozicije iz Republike Srpske, samo zarad interesa učešća u vlasti.

- S obzirom na takvu atmosferu, urađeno je dosta dobrih stvari, sem što se nije mogla stvoriti vještačka većina unutar bošnjačkog kluba - rekao je Špirić.

Umjesto da pokušaju da prave prolazno vrijeme za ono što je politički konsenzus, pojasnio je on, okrenuli su se da stvaraju destrukciju unutar Kluba Srba.

- I jednostavno, mi smo koristili ustavni mehanizam da to ne dozvolimo. I tu je bilo uspona i padova, ali i rezultata koliko je to bilo moguće - naveo je Špirić.

Ukazao je da je opozicija iz Republike Srpske učinila sve da zloupotrebom pravosudnih institucija BiH uz pomoć "trojke" i političkog Sarajeva, zlopotrebom pravosuđa, Centralne izborne komisije i OHR-a, uđe, ne bitno svjesno ili nesvjesno, u obračune sa institucijama Republike Srpske i pojedinicama iz Srpske.

Opozicija je, podsjetio je, promijenila većinu unutar Predstavničkog doma, uz pomoć SDA.

- SDA je vrlo uspješno sve činila da ne uspije ni jedan ni drugi dom. Tu sliku pokušali su da prenesu u Dom naroda, gdje su naišli na poslovničke i ustavne prepreke i mi to nismo dozvolili - naveo je Špirić.

To je, ocijenio je on, zloupotreba opozicije iz Republike Srpske.

OVO BI MOGLA BITI GODINA SRPSKE SABORNOSTI AKO SE OPOZICIJA IZVUČE IZ ZAGRLjAJA POLITIČKOG SARAJEVA

On je izrazio nadu da će 2026. biti godina triježnjenja opozicije u Republici Srpskoj.

- Uvijek sam pozivao na sabornost, na jedinstvo među srpskim i delegatima i poslanicima. Vjerujem da su prepoznali zabludu u koju su ih uvukli političko Sarajevo i "trojka" iako oni i sada ne pružaju otpor takvoj poziciji - ukazao je Špirić.

On je napomenuo da je "trojka" tri godine pokušavala da posredstvom međunarodnih adresa stvori narativ da postoji politička alternativa SNSD-u iz Republike Srpske.

- Oni taj narativ pokušavaju da održe do izbora 2026. godine, pa smo svjedoci da opozicija iz Republike Srpske, prije svega SDS i PDP, predlažu zakon o Sudu i VSTS-u, gdje će im izaći u susret kroz male amandmane, kako bi Briselu poslali poruku i rekli - `vidite, ta alternativa iz Republike Srpske nas razumije i oni su poželjni partneri na izborima 2026. godine`, ne shvatajući da jedini koji te partnere definišu jesu birači, građani Republike Srpske - istakao je Špirić.

On je rekao da nema ništa protiv da građani, u trenutku kada ocijene, kreiraju političke promjene.

- Ali, dok god BiH počiva na ravnoteži straha, dok Sarajevo uspjehom za BiH smatra podrivanje Republike Srpske, njenih institucija i najistaknutijih pojedinaca, zloupotrebljavajući sve što može, siguran sam da će građani iz Republike Srpske dodatnu snagu na izborima davati SNSD-u i predsjedniku Dodiku - poručio je Špirić.

Špirić je konstatovao da je to zamka u koju je opozicija svjesno ili nesvjesno upala.

- Ne znam hoće li imati snage da naprave korak nazad, pa da se pravi neki srpski narativ u budućnosti Republike Srpske i BiH. Ja bih volio da ta politika pobijedi, ali vidjećemo. Do njih je - istakao je Špirić.

On je ocijenio da bi, ukoliko se opozicija iz Republike Srpske uspije izvući iz tog zagrljaja, 2026, a pogotovo 2027, mogla biti godina srpske sabornosti.