Tuširanje hladnom ili toplom vodom - šta preporučuju stručnjaci?

Tuširanje mlakom vodom tijelu daje udobnost i pomaže u održavanju tjelesne temperature, uz uživanje i u toplom i u hladnom tuširanju.

Temperatura vode koju koristite može imati različite uticaje na zdravlje, kao i promjena rutine. Ako se se tokom tuširanja umivate vrućom vodom, ubrzavate starenje kože, a da toga niste ni svjesni, navode stručnjaci. Umivanje toplom vodom daje osjećaj opuštenosti koži, ali isušuje kožu lica i stvara bore.

- Vruća voda uništava zaštitnu barijeru kože. Ta barijera pomaže koži da zadrži vlagu, a kada je koža oštećena ona izgleda beživotno, pa su bore izraženije, naročito oko usta i očiju - istakla je dermatološkinja Ana Filips.

Mnogi ljudi čiste lice gelom za tuširanje ili puštaju da im šampon i regenerator teku direktno niz obraze, što takođe nije dobro, jer su ti proizvodi namijenjeni koži tijela i kosi.

- Poslije takvih tretmana, koža je suvlja i grublja, izgleda starije, a ustvari je previše tretirana pogrešnim tečnostima. Lice uvijek treba čistiti na umivaoniku sredstvom za čišćenje lica. Poslije čišćenja lice treba hidrirati - rekla je dermatološkinja.

Na vlažnu kožu treba nanijeti hidrantnu kremu koja će kožu nahraniti, da postane glatka.

I hladan i topao tuš imaju svoje prednosti

Topla voda smiruje mišiće i pomaže kod opuštanja, pa je preporuka da se topli tuš koristi prije spavanja u večernjim satima. Hladan tuš preporuka je za jutarnje sate zbog cirkulacije. Preporuka je mlaka voda za svakodnevnu higijenu tijela ili kratko i naizmjenično miješanje tople i hladne vode.

Za blistavu kožu

Vrući tuševi mogu biti prijatni, ali mogu oštetiti vašu kožu. Toplota vode može ukloniti prirodne, masne zaštitne barijere vaše kože, ostavljajući je suvom, iritiranom i svrbežnom. Ako imate kožu sklonu aknama ili osjetljivu kožu, posebno treba da izbjegavate tuširanje vodom koja je dovoljno vruća da vam pocrveni.

Da bi vam koža bila meka i hidrirana, isperite mlakom vodom i nanesite hidratantnu kremu odmah nakon tuširanja dok vam je koža još mokra.

Za sjajnu kosu

Najbolji način za pranje kose je da je operete toplom ili mlakom vodom, a za završno ispiranje koristite hladnu vodu. Započinjanje tuširanja toplom vodom otvara pore na koži glave, pomažući u uklanjanju prljavštine, masnoće i nakupljanja sa kose. Mana je što može povećati suvoću, kovrdžanje i lomljenje kose. Možete se suprotstaviti ovim efektima tako što ćete tuširanje završiti ispiranjem hladnom vodom kako biste zatvorili kutikule i zadržali vlagu.

Bez obzira koju temperaturu preferirate, obavezno koristite odličan regenerator kako biste kosi dali volumen i sjaj.

Kada ste bolesni

Vruć ili hladan tuš neće učiniti da vam prehlada ili grip nestanu, ali vam može pomoći u liječenju neprijatnih simptoma. Stajanje pod vrućim tušem može pomoći u ublažavanju kašlja ili respiratornih simptoma. Para otvara disajne puteve, razblažuje sluz i čisti nosne prolaze. Nasuprot tome, hladna ili mlaka voda može pomoći u snižavanju temperature. Pazite da voda ne bude previše hladna, jer drhtavica može podići tjelesnu temperaturu.

Ako biste radije preduzeli proaktivniji pristup umjesto da samo liječite simptome, razmislite o redovnom tuširanju hladnom vodom.

Poslije vežbanja

I hladni i topli tuševi mogu vam pomoći da ubrzate oporavak. Hladna voda sužava krvne sudove i smanjuje upalu, pomažući u sprečavanju modrica i otoka. U međuvremenu, topla voda može povećati protok krvi u mišiće i isprati nakupljenu mliječnu kiselinu iz umornih mišića.