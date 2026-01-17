Рањен власник пекаре, супруга скочила на нападача

Извор:
Курир
17.01.2026
08:59
Власник пекаре који је упуцан у Раткову налази се у тешком стању. Иако околности још увијек нису утврђене и истрага је у току, мотив на који се сумња је зеленашење.
Са друге стране, супруга власника пекаре тврди да разлог за обрачун није постојао. У Раткову се говори о томе да су два мушкарца имали и лоше односе.
Жена рањеног мушкарца наводи да не постоји разлог пуцњаве на њеног мужа. А како се сазнаје, дошло би до веће трагедије, да се жена није "рвала" са нападачем.
Божидар Спасић, бивши шеф специјалног тима Службе државне безбједности говорио је о овој теми у емисији "Редакција" која се емитује на "Курир" телевизији:
"Гдjе има дима има и ватре, чим се помињу међусобни дугови између жртве и пуцача, то је онда истина. На десетине хиљада људи се у нашој земљи налази у дугу, управо због чињенице да су зеленаши посебна сорта, која има одређени вишак новца а дају грађанима уз одговарајуће услове. У почетку се прао новац кроз то зеленашење, давали су новац на камату а онда су силом узимали то што им није припадало. Данас склапају уговоре зеленаши са људима, а у уговорима је увијек сакривена нека информација", каже Спасић и додаје:
"Овдје се поставља неколико питања. Зашто човјек од 80 година има револтер и оружје? Зашто није обављена контрола лица, шта лица са 80 година раде са оружјем? Зеленаши користе сваки моменат, чекају људе иза засједе. Људи позајмљују новац рачунајући да ће вратити. Зеленаши имају своју обавјештајну службу".
"Пекара у Улици Петра Дапшина отворена је прошлог љета, а власник локала није из нашег мјеста. Пословао је добро у почетку, али је у посљедње вријеме пекара више била затворена него што је радила. Зато и нисам долазила код њих, већ сам ишла у продавницу, тако да о власнику не знам скоро ништа", за "Курир" телевизију, рекла је мјештанка Раткова и додала:
"Ишла сам око 11 часова са пријатељицом у шетњу, а у повратку негдје око 13 часова чуле смо сирене полиције и Хитне помоћи. Знала сам да се нешто лоше десило. Среле смо комшиницу која нам је рекла да је један мушкарац који такође, није из нашег мјеста ушао у пекару и након свађе из пиштоља пуцао у власника локала. Човјек је пао као покошен".
По изјавама очевидаца, нападач је након пуцњаве изашао из пекаре крвав, и сачекао полицију.
"Причају да је била права драма у пекари. Крви је било унутра, али и испред пекаре. Полиција је ставила траку и увиђај је и даље у току, испитују свједоке. Наводно, та пекара и неки објекти у близини имају камере па ће оне помоћи у расветљавању случаја", рекли су очевици за "Курир".
Према првим, непотврђеним информацијама, рањени власник пекаре је већ дужи период узимао новац на камату, због чега је добијао пријетње од различитих зеленаша.
