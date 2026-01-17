Изгорио аутомобил на паркингу

Извор:
Агенције
17.01.2026
08:34
Коментари:0
Аутомобил марке Форд синоћ је изгорио на паркингу код ресторана Борик у мјесту Жељуша сјеверно од Мостара.
Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона (ХНК), пожар се десио синоћ у 2:20.
"На локалитету Мостар Сјевер дошло је до пожара на аутомобилу марке Форд у власништву Ш. Е. из Мостара.
Ватрогасци су пожар локализовали, а на возилу је причињена материјална штета. Полиција осигурава мјесто догађаја", навели су из Оперативног центра МУП-а ХНК.
Више информација о узроку пожара биће познато након обављених увиђајних радњи.
