Изгорио аутомобил на паркингу

Извор:

Агенције

17.01.2026

08:34

Изгорио ауто у Мостару
Фото: ПВП Мостар

Аутомобил марке Форд синоћ је изгорио на паркингу код ресторана Борик у мјесту Жељуша сјеверно од Мостара.

Како је потврђено из Оперативног центра МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона (ХНК), пожар се десио синоћ у 2:20.

"На локалитету Мостар Сјевер дошло је до пожара на аутомобилу марке Форд у власништву Ш. Е. из Мостара.

marko perkovic tompson

Регион

На концерту Томпсона у Сплиту орило се "Ајмо усташе" и "За дом спремни!"

Ватрогасци су пожар локализовали, а на возилу је причињена материјална штета. Полиција осигурава мјесто догађаја", навели су из Оперативног центра МУП-а ХНК.

Више информација о узроку пожара биће познато након обављених увиђајних радњи.

