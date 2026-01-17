Logo
Large banner

Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

Izvor:

ATV

17.01.2026

08:37

Komentari:

0
Какво нас вријеме очекује током дана?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano sa najvišom temperaturom vazduha do šest, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Oko rijeka i po kotlinama magla će se zadržati veći dio dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Изгорио ауто у Мостару

Hronika

Izgorio automobil na parkingu

Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus sedam, Gacko minus pet, Livno minus četiri, Han Pijesak minus tri, Bileća, Mrkonjić Grad, Sarajevo minus dva, Srebrenica, Čemerno minus jedan, Rudo nula, Bijeljina, Foča jedan, Novi Grad, Prijedor, Tuzla dva, Banjaluka, Doboj tri, Trebinje i Mostar pet stepeni Celzijusovih.

marko perkovic tompson

Region

Na koncertu Tompsona u Splitu orilo se "Ajmo ustaše" i "Za dom spremni!"

Najviše snijega jutros je izmjereno na Han Pijesku - 28 centimetara, na Čemernu 18, Mrakovici 15 i Sokocu 12 centimetara.

Podijeli:

Tagovi:

Vremenska prognoza

RHMZ

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ђоковић открио шта му недостаје да би срушио Синера и Алкараза

Tenis

Đoković otkrio šta mu nedostaje da bi srušio Sinera i Alkaraza

1 h

1
Магла у већини крајева, коловози мокри

Društvo

Magla u većini krajeva, kolovozi mokri

1 h

0
Ушли као купци у радњу, па украли 10.000 евра: Власник завршио на хауби аутомобила

Hronika

Ušli kao kupci u radnju, pa ukrali 10.000 evra: Vlasnik završio na haubi automobila

1 h

0
Беба новорођенче

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj

1 h

0

Više iz rubrike

Магла у већини крајева, коловози мокри

Društvo

Magla u većini krajeva, kolovozi mokri

1 h

0
Беба новорођенче

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj

1 h

0
Појединим корисницима обустављена исплата пензија

Društvo

Pojedinim korisnicima obustavljena isplata penzija

1 h

0
Данас је сабор 70 светих апостола: Вјерници читају ову молитву за опроштај гријехова

Društvo

Danas je sabor 70 svetih apostola: Vjernici čitaju ovu molitvu za oproštaj grijehova

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

35

Jutjub ispravlja problem koji danima muči korisnike

09

31

Poznat identitet i vrijeme sahrane stradalog mladića

09

28

Uznemirujuće: Teodoru Džehverović pogodili čašom na nastupu

09

27

U Danskoj i na Grenlandu najavljeni protesti protiv planova SAD o aneksiji ostrva

09

25

Trik koji ćete obožavati: Evo šta se desi kada u veš-mašinu ubacite vlažnu maramicu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner