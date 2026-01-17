Kakvo nas vrijeme očekuje tokom dana?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano sa najvišom temperaturom vazduha do šest, na jugu do 13 stepeni Celzijusovih.

Oko rijeka i po kotlinama magla će se zadržati veći dio dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac minus sedam, Gacko minus pet, Livno minus četiri, Han Pijesak minus tri, Bileća, Mrkonjić Grad, Sarajevo minus dva, Srebrenica, Čemerno minus jedan, Rudo nula, Bijeljina, Foča jedan, Novi Grad, Prijedor, Tuzla dva, Banjaluka, Doboj tri, Trebinje i Mostar pet stepeni Celzijusovih.

Najviše snijega jutros je izmjereno na Han Pijesku - 28 centimetara, na Čemernu 18, Mrakovici 15 i Sokocu 12 centimetara.